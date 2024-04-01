Ürdün, beş ülke ile işbirliği yaparak Gazze'ye havadan yardım bıraktı

AMMAN, 1 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, beş ülkeyle işbirliği yaparak Pazar günü Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan insani yardım ve gıda yardımı bıraktı.
Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, operasyona Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden iki uçağın yanı sıra ABD'den dört, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Almanya ve İngiltere'den de birer uçak katıldı.
Ordudan yapılan açıklamada, havadan bırakılan yardımların Ramazan ayında Gazze sakinlerinin zor koşulları aşmasına yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.
Havadan yardım bırakma yöntemi, Gazze'ye karadan yardım ulaştırılmasında karşılaşılan aşırı zorlayıcı engelleri aşmaya yönelik uluslararası çabaların bir parçası.
Ürdün, geçtiğimiz Ekim ayında İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 119'u diğer ülkelerle işbirliği içinde olmak üzere Gazze'ye 184 kez havadan yardım bıraktı.
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