AMMAN, 27 Mart (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, üç ülkeyle işbirliği yaparak Salı günü Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırdı.
Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, 5 uçakla gerçekleştirilen havadan yardım operasyonuna Ürdün'den iki, Mısır'dan bir, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir ve Almanya'dan bir uçak katıldı.
Ordunun verdiği bilgiye göre Ürdün, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kıtlıktan etkilenenlere gıda yardımı sağlamak için uluslararası çabaları koordine ediyor.
Ordu, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım göndermeye devam edeceğini açıkladı.
Ürdün ordusu İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'ye 156 kez havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna katılırken, bunların 96'sı diğer ülkelerle işbirliği içinde gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Ürdün, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırdı - Son Dakika
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen tır kazasında, yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu Kayseri-Malatya karayolu kısa süreliğine kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, akaryakıt istasyonu önünde çarpışan araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ezine Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ithal ettiği önemli girdilerin yerli olarak üretilmesi için tedbir alınması gerektiğini belirtti. Ardıç, yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin daha kapsayıcı tedbirler alması gerektiğini ve önemli dış pazarlardaki durgunluğun ihracatı baskıladığını ifade etti. Ayrıca, tarım sektörünün milli güvenlik meselesi olarak kabul edilmesi gerektiğini ve sözleşmeli tarım modeline geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ardıç, Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımında geride kaldığını ve ithal ikamesi politikası izlemesi gerektiğini de belirtti.
Van'da kalp rahatsızlığı olan bir bebek, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecektir.
Giresun'da serbest piyasada 140 liranın üstüne çıkan kabuklu fındık fiyatı 125 liraya geriledi. Fındık karanfil sayımı ile tahmini fındık rekoltesinin bu yıl 850 bin ton olacağı söylentisi bu düşüşte etkili oldu.
Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezi'nde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunda 12 engelli öğrenci başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alan kursiyerler, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının önemine vurgu yaparak, kursun amacının görme engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve hayallerindeki mesleklere hazırlamak olduğunu belirtti.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan Emine Gelir (67), odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel yetkilileri durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Gelir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Fatih'te tartıştığı kadını darp eden dükkan sahibinin iş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edildi. Daha sonra dükkan, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bölgedeki yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır. Merkezde tedavi altına alınan hayvanlar, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılmaktadır. Avcılar tarafından vurulan yaban hayvanlarına dikkat çeken yetkililer, bu hayvanların eko sistemde önemli bir denge unsuru olduğunu ve silah kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.
İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeyi kalem ve elektronik sigara içine gizleyen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 ecstasy, 10.5 gram metamfetamin ve 55.3 gram ketamin ele geçirildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32.414'e ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?