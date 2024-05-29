Ürdün, Gazze'ye insani yardım taşıyan 40 tır gönderdi - Son Dakika
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Ürdün, Gazze'ye insani yardım taşıyan 40 tır gönderdi

Ürdün, Gazze\'ye insani yardım taşıyan 40 tır gönderdi

Ürdün Kraliyetine bağlı Haşimi Yardım Kurumu, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 40 tır gönderdiğini duyurdu. Yardım konvoyu, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli şekilde hareket etti ve bir hafta içinde Gazze'ye gönderilen ikinci yardım konvoyu oldu. Yardımlar arasında temel gıda maddeleri, tıbbi malzemeler ve ilaçlar bulunuyor. Ürdün, Gazze'deki insani felaketi önlemek için sınır kapılarının insani yardımlara açılmasının tek çözüm olduğunu vurguladı.

29.05.2024 16:20
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Ürdün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 40 tır gönderdiğini duyurdu.

Ürdün Kraliyetine bağlı Haşimi Yardım Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yeni bir yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli şekilde yola çıkan yardım konvoyunun 40 tırdan oluştuğu ve bunun bir hafta içinde Gazze'ye gönderilen ikinci yardım konvoyu olduğu kaydedildi.

Birkaç gün içinde Gazze'ye toplam 80 tır gönderildiğine işaret edilen açıklamada, insani yardımların temel gıda maddelerinin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluştuğu belirtildi.

Gazze'de gerçek bir insani felaketin yaşandığı ve bu felaketin önüne geçmenin tek çözüm yolunun da sınır kapılarının insani yardımlara açılması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, insani yardım taşıyan tırların hangi sınır kapısından Gazze'ye ulaştığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış ve Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

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