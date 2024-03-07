Ürdün, İsrail saldırılarına rağmen Gazze'ye yardım ulaştırıyor

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Ürdün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne kara yoluyla yardım ulaştırdığını açıkladı.

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün ile İsrail arasındaki Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı'ndan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na, oradan da Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırıldığı belirtildi.

Şibli, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve dağıtılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Ürdün'den 5 Mart'ta yapılan açıklamada 427 ton un taşıyan 24 tırın Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı'ndan yola çıktığı bildirilmişti.

Ürdün ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 15'i "kardeş ve dost ülkelerle işbirliği içerisinde" olmak üzere havadan 28 defa yardım gönderildiğini duyurmuştu.

Ürdün, Gazze'ye yardımlarını Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yanı sıra Mısır'ın El- Ariş şehrindeki havalimanından Refah Sınır Kapısı ve hava yoluyla ulaştırıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.