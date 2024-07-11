Ürdün, Gazze'ye yardım gönderdi

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Ürdün, Gazze Şeridi'ne gıda kolisi ve tıbbi malzemeden oluşan 50 tır yardım gönderdiğini duyurdu.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ne 50 tır, gıda kolisi ve tıbbi malzeme hazırlandığı belirtilen açıklamada, yardımların, Dünya Gıda Programı işbirliğiyle Filistin Çocuklara Yardım Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar, "Dünyadaki Müslümanlar ve Filistin Tıbbi Çağrısı"nın desteğiyle, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Haşimi Hayır Kurumu tarafından gönderildiği kaydedildi.

Ürdün'ün aralık ayından itibaren Gazze'ye gönderdiği yardımların 2 bin 563 tıra ulaştığı aktarılan açıklamada, son yardımların hangi sınır kapısından ve nasıl ulaştırıldığına ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan İsrail, Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarını kapalı tutmaya devam ediyor.