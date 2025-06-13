Ürdün Hava Sahasını Geçici Olarak Kapatıldı

(ANKARA) - Ürdün Sivil Havacılık Yönetimi, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından ülkenin hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu karar, mevcut durumun hava taşımacılığı ve yolcu güvenliği üzerindeki etkilerine karşı alınan önleyici tedbirlerin bir parçasıdır. Gelişmelere ve risk değerlendirmelerine göre yeniden gözden geçirilecektir" denildi.