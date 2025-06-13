Ürdün Hava Sahasını Geçici Olarak Kapatıldı

İsrail'in İran'daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik hava saldırıları başlatmasının ardından, bölge ülkeleri hava trafiğine ilişkin güvenlik önlemlerini artırdı. Irak
'ın ardından Ürdün de hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.
Ürdün Sivil Havacılık Yönetimi, "Bu karar, mevcut durumun hava taşımacılığı ve yolcu güvenliği üzerindeki etkilerine karşı alınan önleyici tedbirlerin bir parçasıdır. Gelişmelere ve risk değerlendirmelerine göre yeniden gözden geçirilecektir" açıklamasını yaptı.
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