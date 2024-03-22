Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da araziye el koyma kararını kınadı

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Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye el koyma kararına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bir bakanın (Maliye Bakanı Bezalel Smotrich), Filistin topraklarındaki Ürdün Vadisi bölgesinden 8 bin dönüm araziye el koyma kararının" kınandığı belirtildi.

Ürdün'ün, İsrail hükümetinin uluslararası hukuk kurallarını, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve uluslararası referansları sürekli olarak ihlal etmesine karşı olduğu ifade edildi.

Bu tür karar ve fiillerin, işgali kökleştirdiği ve iki devletli çözüm temelinde barışın gerçekleşme şansını ortadan kaldırdığı kaydedilen açıklamada, İsrail'e, Filistin topraklarına el koymayı amaçlayan yerleşim planlarına son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası camiadan, İsrail'in yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini durdurmak için derhal harekete geçmesi istendi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti

El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edilmişti.