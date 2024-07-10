Ürdün, İsrail\'in Gazze\'deki okula düzenlediği saldırıyı kınadı

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Ürdün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri ve sığınma merkezlerini hedef almaya devam etmesine tepki gösterildi.

Saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, bunun ayrıca uluslararası yasalar ve sözleşmelere aykırı olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in işlediği bu suçların durdurulması ve sivillerin korunması için acilen harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, herhangi bir sorgulamanın olmamasının İsrail'i ihlallerini sürdürmeye teşvik ettiği vurgulandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

İsrail, uluslararası tüm uyarılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef almaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de bugün, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Gazze'de UNRWA'ya ait 183 okul bulunuyordu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.

Bu Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi. Filistinlilerin bir kısmı ise bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.