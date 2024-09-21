Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki bir okulu bombalamasını ve sivil kayıpları kınadı, BM'ye harekete çağırdı.

21.09.2024 18:47
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Ürdün, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalamasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri ve yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik barınakları sistematik ve sürekli olarak hedef alması şiddetle kınandı.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün İsrail'in uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku ve 1949 Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesini sürekli ihlal etmesini kınadığı ve kesinlikle reddettiği kaydedildi.

Açıklamada sivillerin, Filistinlilere temel hizmetleri sağlayan hayati tesislerin, insani yardım tesislerinin ve barınma merkezlerinin korunmasının gerekliliği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "İsrail'in işlediği savaş suçlarını durdurmak ve Filistinli sivillere koruma sağlamak için acil ve kararlı adımlar atması" çağrısı yinelendi.

Açıklamada, uluslararası suskunluğun İsrail'i daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği, bunun da Filistin halkının acılarını artırdığı dile getirildi.

İsrail savaş uçaklarının bugün Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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