Ürdün, İsrail\'in Saldırıları Sonrası Hava Savunmasını Güçlendiriyor

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından herhangi bir ihlale karşılık vermek üzere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının sınır hattı boyunca yoğun devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Ürdün hava sahasını korumak amacıyla sınır bölgelerinde geniş kapsamlı hava devriyeleri yürüttüğü belirtilerek, "Hangi taraftan gelirse gelsin, Ürdün hava sahasının ihlal edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir." denildi.

Açıklamada, kısa süre önce hava sahasına giren bazı füze ve insansız hava araçlarının başarılı şekilde engellendiği, bu müdahalenin, aralarında sivil yerleşimlerin de bulunduğu alanlara düşmeleri halinde kayıplara yol açabileceği öngörüsüyle yapıldığı bildirildi.

Gelişme, İsrail'in bugün erken saatlerde İran'a yönelik başlattığı ve "Yükselen Aslan" adını verdiği kapsamlı hava saldırılarının ardından geldi.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.