Ürdün, İsrail'in UNRWA Okulunu Hedef Almasını Kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in UNRWA Okulunu Hedef Almasını Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat bölgesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okulu hedef almasını uluslararası yasaları hiçe saymak olarak değerlendirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nusayrat'ta UNRWA'ya ait okulu hedef almasına tepki gösterdi ve uluslararası topluma bu saldırıların durdurulması ve Filistinli sivillere koruma sağlanması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

07.07.2024 15:47
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu hedef almasını "uluslararası yasaları hiçe saymak" şeklinde değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Nusayrat'ta UNRWA'ya ait okulu hedef almasına tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarının sonucu olarak benzeri görülmemiş bir insani felakete maruz kalan Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu sığınma merkezlerini hedef almaya devam etmesini ve son olarak da Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA okulunu vurmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırı, uluslararası yasaları, insan hakları hukukunu, tüm insani ve ahlaki değerleri açık bir şekilde umursamamak; savaşın durdurulması ve sivillerin korunmasının temin edilmesine ilişkin çağrı yapan uluslararası iradeye karşı açıkça meydan okumaktır."

Uluslararası hukuka göre korunması gereken insani yardım tesislerine ve barınma merkezlerine yönelik bu tekrarlanan saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in şiddeti sürdürme, barışı reddetme ve sivillere gözdağı verme ve sıkıntılarını artırmaya dair açık niyetini yansıttığı aktarıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma "bu suçların durdurulması ve Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlanması için acil ve kararlı adımlar atılması" çağrısı yaptı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca "uluslararası sessizliğin İsrail'i daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği ve kardeş Filistin halkının acılarını artırdığı" belirtildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün Nusayrat'da zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırı sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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