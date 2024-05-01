Ürdün, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Gazze'ye yönelik yardım konvoylarına saldırısını kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Gazze'ye yönelik yardım konvoylarına saldırısını kınadı

Ürdün, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Gazze\'ye yönelik yardım konvoylarına saldırısını kınadı

Ürdün, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Kerem Ebu Salim ve Erez Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giden iki insani yardım konvoyuna saldırısını kınadı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda, yerleşimcilerin yardım tırlarından un çuvallarını yere atarak parçaladıkları ve unu yere saçtıkları görülüyor. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak İsrail'i sorumlu tuttu ve uluslararası topluma İsrail'in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail'e Gazze'ye temel malzemeleri de içeren yardım getirmesi konusunda baskı yaptıklarını açıkladı.

01.05.2024 18:45
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Ürdün, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin, Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadı.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarından un çuvallarını yere atarak parçaladıkları ve unu yere saçtıkları, bazılarının ise yüksek sesle güldükleri görülüyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilerin Gazze Şeridi'ne gıda, un ve diğer insani yardımları taşıyan iki Ürdün yardım konvoyuna saldırdığı belirtildi.

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu'nun uluslararası kuruluşlar ve yerel derneklerle işbirliği içinde düzenlediği iki konvoyun bu sabah saldırıya uğradığı aktarılan açıklamada, saldırı sırasında yardım malzemelerinin yere atılması sonucu maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Konvoyların saldırıya rağmen yardımları ulaştırmak için yoluna devam ettiği belirtilen açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin saldırısı kınandı.

Saldırıdan tamamen İsrail yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini ve yardım konvoylarının ve bunları alıp dağıtmak için çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşlarının korunmasını sağlayacak tutum sergilemesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'e baskı yapıyoruz

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, X platformunda yayınladığı videoda, ülkesinin İsrail'e Gazze Şeridi'ne sadece gıda değil temel malzemeleri de içeren yardım getirmesi konusunda baskı yaptığını söyledi.

Yardım tırlarını işaret ederek, "Burada gördüğünüz şey Ürdün'den doğrudan Gazze'ye girecek." diyen Blinken, bu çabayı doğrudan desteklediklerini belirtti.

Gıdanın son derece önemli olduğunu vurgularken, bunun yeterli olmadığını belirterek, Gazze Şeridi'nde hala eksik olan entegre bir sisteme ihtiyaç olduğuna işaret eden Blinken, "Yardımların insanlara gerçekten etkili bir şekilde ulaştığından ve gıdadan daha fazlasını içerdiğinden emin olmak için baskı yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Gazze'ye yönelik yardım konvoylarına saldırısını kınadı - Son Dakika

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