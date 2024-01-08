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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki saldırıların ardından yetim bir nesil bıraktığını belirtti - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki saldırıların ardından yetim bir nesil bıraktığını belirtti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'nde üç ayı aşkın süredir devam eden saldırıların geride yetim bir nesil bıraktığını belirtti. Kral Abdullah, Ruanda'da yaptığı konuşmada, Gazze'deki çocuk ölümlerinin dünyada yaşanan tüm savaşlardaki çocuk ölümlerinden fazla olduğunu vurguladı. Ürdün Kralı, saldırılarda ölenlerin sayısının 30 bini bulduğunu ve çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlattı. Kral Abdullah, barışın sağlanması için adil bir çözümün önemine dikkat çekti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze\'deki saldırıların ardından yetim bir nesil bıraktığını belirtti
08.01.2024 - 18:45,
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'nde üç ayı aşkın süredir devam eden saldırılarının geride yetim bir nesil bıraktığını belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ruanda'nın başkenti Kigali'de "Soykırım Anıtını" ziyaret etti.

Kral Abdullah, burada yaptığı konuşmada anıtın, "Ruanda'daki soykırımda ailelerini, anne, baba ve çocuklarını kaybeden insanları, sönüp giden hayalleri ve daha doğmadan yitip giden potansiyelleri hatırlattığını" ifade etti.

Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen katliama işaret eden Ürdün Kralı, Gazze'deki çocuk ölümlerinin, 2023 yılı boyunca dünyada yaşanan tüm savaşlardaki çocuk ölümlerinden fazla olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı, Gazze'de 3 ayda ölenlerin ve cesetleri enkaz altında kaybolanların sayısının 30 bini bulduğunu, bunların yüzde 70'lik kısmının ise kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlattı.

Saldırılarda sağ kalan çocukların ise anne ya da babasını ya da her ikisini birden kaybettiğine dikkati çeken Kral Abdullah, "Karşımızda tam anlamıyla yetim bir nesil var." ifadelerini kullandı.

Ruanda tecrübesinden, çatışmaları körükleyen insanlık dışı söylemlerle mücadele edilmesi gerektiğini öğrendiklerini kaydeden Ürdün Kralı, şu değerlendirmede bulundu:

"Keyfi saldırılar ve bombalamalarla barışın sağlanması mümkün mü? Nefretin körüklendiği bir yerde barış ve güvenlik olur mu?

İki devletli çözüm temelinde adil barış tesis edilmeden Orta Doğu'da hiçbir zaman barış ve istikrarı göremeyeceğiz ve dünya, bu çatışmayı çözmedeki başarısızlığının bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecek."

Ruanda'ya dün giden Ürdün Kralı, Devlet Başkanı Paul Kagame ile başkent Kigali'de bir araya gelmişti.

İki ülke arasında sağlık, bilim, tarım, ekonomi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki saldırıların ardından yetim bir nesil bıraktığını belirtti - Son Dakika
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