Ürdün Ordusu, Suriye Sınırında Çatışmada Yaralanan Askerlerini Duyurdu

Ürdün ordusu, Suriye sınırından uyuşturucu, roket ve otomatik silah kaçakçılığı girişimini engellemek amacıyla düzenlenen operasyon sırasında kaçakçılarla girilen çatışmada çok sayıda askerinin yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kuzey sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan uyuşturucu kaçakçıları ile sınırdaki askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmalarda sınır birliklerine mensup çok sayıda askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, çatışmaların "büyük miktarlarda uyuşturucu, otomatik silah ve füze kaçakçılığının engellenmesiyle" sonuçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde sızma ve kaçakçılık girişimlerine yönelik operasyonlarda artış olduğu vurgulandı.

Ürdün ordusu 12 Aralık'ta Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çıkan çatışmada bir askerin öldüğünü, bir askerin yaralandığını duyurmuştu.

Özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Ürdün sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusu, Ekim 2021'den bu yana Suriye'den Ürdün'e gönderilen uyuşturucu, silah ve patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ile Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz'da bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.