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Ürdün, Sınır Güvenliği için Hazır

Genelkurmay Başkanı Huneyti, Ürdün'ün sınırlarını korumaya hazır olduklarını vurguladı.

22.09.2024 20:47
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Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, silahlı kuvvetlerin, ülkenin sınırlarını korumak için her türlü savunma görevini yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Huneyti, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında tırmanan gerginliğin gölgesinde Ürdün'ün kuzey ve güney bölgelerinde görevli sınır muhafızı birliklerini ziyaret etti.

Huneyti, Ürdün silahlı kuvvetlerinin, ülke sınırlarını korumak için her türlü müdafaa görevine hazır olduğunu vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Huneyti, Ürdün silahlı kuvvetlerinin, mevcut imkanlardan yararlanarak ekipman ve teçhizatını modernleştirmek suretiyle savunma ve güvenlik kabiliyetini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Huneyti, ülkenin müdafaası adına azami çabanın gösterilmesi; güvenliğine ve istikrarına zarar vermeye tevessül eden herkesin karşısında birlik olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ürdün'ün İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Akabe Körfezi'yle sınırı bulunuyor.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Uzmanlara göre, Ürdün, İsrail-Lübnan sınırında tırmanan gerilimden istifade edilerek sınırda silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılması ihtimali karşısında tedbir alıyor.

Tel Aviv yönetimi geçen hafta Ürdün sınırından işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail'e silahlı kişilerin geçmeye çalıştığını iddia etmiş, Amman yönetimi ise bu iddiayı yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül'deki açıklamasında, Ürdün'den silah ve insan kaçakçılığını engellemek amacıyla sınıra duvar inşa etmeyi planladığını söylemiş, Ürdün, bu adımı kınamıştı.

Kaynak: AA

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