Ürdün, Suriye'nin Güvenliği İçin İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Ürdün, Suriye'nin Güvenliği İçin İşbirliği Vurgusu

Ürdün Dışişleri Bakanı, Suriye'nin güvenliği ve İsrail saldırılarının durdurulması için işbirliği yapılacağını açıkladı.

12.05.2025 15:14
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin desteklenmesi ve İsrail saldırılarının durdurulması için Suriye ve Türkiye ile görüş birliğinde olduklarını söyledi.

Safedi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan'a üçlü toplantıya ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür eden Safedi, Ürdün'ün Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğini desteklediğini belirtti.

Birlikte çalışma yoluyla Suriyelilere yardım edeceklerini dile getiren Safedi, Suriye'nin uzun yıllar yıkım ve zor zamanlardan geçtiğini hatırlattı.

Safedi, "Suriye'nin güvenliğini tehdit eden ne varsa karşısındayız. Suriye halkı güvenli bir hayat sürme hakkına sahiptir ve tabii ki bizim için öncelikler arasındadır." dedi.

Suriye'deki devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve kapasitelerinin artırılmasına vurgu yapan Safedi, toplantıda bu konuya ilişkin mekanizmaların görüşüldüğünü ifade etti.

Safedi, terör örgütleri ve DEAŞ ile mücadeleyi de görüştüklerini belirterek, "Terörün her çeşidine karşıyız, bu sadece Suriye'yi değil tüm bölgeyi tehdit etmektedir." diye konuştu.

Suriye'de teröre karşı bölgeyi korumanın yollarını ele aldıklarını aktaran Safedi, Suriye'deki mevcut problemlerin "birlikte çalışma ve görüş birliğiyle" aşılabileceğini vurguladı.

Safedi, "Suriye'nin önündeki zorlukların başında İsrail saldırıları var. İsrail Suriye'nin içişlerine karışmaktadır, fitne yaymaktadır ve bölünmeyi amaçlamaktadır." dedi.

İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının tehlikesine dikkati çeken Safedi, İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"İsrail işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli"

Safedi, Suriye'nin güneyinin Ürdün'e yakın olduğunu belirterek, İsrail'in bu bölgedeki saldırıların "büyük bir tehlike" olduğunu söyledi.

Suriye ve diğer Arap ülkeleri ile koordinasyon içinde olduklarını belirten Safedi, "Suriye halkının tamamen haklarına kavuşması gerekmektedir, Suriye'de barışın ve birlikte yaşamanın egemen olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı, "İsrail, işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye'nin içişlerine karışmamalıdır." şeklinde konuştu.

Safedi, bölge ülkelerinin arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekerek, "İşbirliğimiz sonuç verecektir. Bu ruh ve ne istediğimizin bilinciyle bütün çabalarımız Suriye için olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Filistin halkını ilaç, su ve gıdadan yoksun bırakma hakkı yok"

Safedi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Filistin meselesine değinerek, "İsrail, Filistin halkını ilaç, su ve gıdadan yoksun bırakamaz, buna hakkı yok. Gazze'de insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının tüm dünyada gerginliği artırdığını belirterek, "Ürdün olarak saldırıların durdurulması için çalışıyoruz. Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Safedi, Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'i serbest bırakma kararını anımsatarak, "Bu, ateşkesin sağlanması ve ablukanın kaldırılması için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'ün barış ve istikrarı öncelediğini vurgulayan Safedi, "Filistin halkı bağımsız devletini kurmalı ve egemenliğini kendi topraklarında somutlaştırmalıdır. İsrail de uluslararası kararlara saygı duyarak saldırılarına son vermelidir. Biz Suriye konusunda olsun, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve işgalin sona ermesi konusunda olsun hem Türkiye ile hem Suriye ile görüş birliği içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

"Gazze artık uluslararası hukukun mezarlığı haline gelmiştir"

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze için "Gazze'de tanık olduğumuz şey, tüm ölçütlere göre bir insani felakettir ve Gazze artık uluslararası hukukun mezarlığı haline gelmiştir." yorumunu yaptı.

Safedi, İsrail'in, Arap dünyasının barış önerilerine saldırılarını sürdürerek karşılık verdiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan ile imzaladığı ateşkese uymayı reddettiğini ve bazı noktaları işgal altında tutmayı sürdürdüğünü aktaran Safedi, İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlanması gerektiğinin altını çizdi.

Çatışmadan kimsenin fayda sağlayamayacağını dile getiren Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "Güvenlik ve istikrarı destekliyoruz; PKK'nın kendini feshetme kararından dolayı kardeş Türkiye'yi tebrik ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, Suriye'nin Güvenliği İçin İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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