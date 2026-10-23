Ürdün'ün Kerek kentindeki kilise saldırısında 7 kişi öldü, Arap ülkeleri kınadı

Arap ülkeleri, Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü saldırıyı kınarken ülkenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atma girişimlerine karşı olduklarını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, "dini, insani ve birlikte yaşam ilkelerini" hedef alan bu saldırıyı kınadığını belirtti.

Avn, bu saldırının, "terörün dini ve vatanı olmadığını ve bir arada kardeşçe yaşayan topluluklar arasında fitne çıkarma amacı taşıdığını bir kez daha ortaya koyduğunu" kaydetti.

Kral 2. Abdullah, Ürdün halkı ve ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Avn, Lübnan'ın, terörle mücadelede Ürdün'ün yanında olduğunu ve failleri bulup adaleti tesis edeceğine de güvendiğini dile getirdi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dayanışma mesajı verdi.

Terörün toplumun farklı kesimleri arasında fitne ve ayrılık çıkarmaya çalıştığını kaydeden Hüseyin, Irak'ın da uzun zamandır terörden muzdarip olduğunu hatırlattı.

Filistin

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.

Şeyh, Kral 2. Abdullah'a, Ürdün halkına ve ölenlerin ailelerine taziyede bulunurken yaralılara da şifa diledi.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kerek'te kiliseye yapılan saldırıyı kınadı ve terörle mücadelede Ürdün'ün yanında olduklarını belirtti.

Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib de saldırının, dini öğretiler ve insani değerlere aykırı olduğunu ifade etti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da bu terör eyleminin şiddetle kınandığı, güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet ve terörizmin kesin bir dille reddedildiği vurgulandı.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenliği, istikrarı ve ulusal dokusunu bozma girişimleriyle mücadelede Ürdün'ün yanında olunacağı belirtildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınanırken sebebi her ne olursa olsun şiddet, terörizm ve suç eylemlerinin kabul edilmediği belirtildi.

Güvenliğini ve istikrarını korumak için alacağı tüm önlemlerde Ürdün'e destek verileceği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınandı ve Ürdün'e destek verileceği beyan edildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Ürdün'deki bir kiliseye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı, ibadet yerlerinin hedef alınmasını reddetti ve güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik önlemlerinde Ürdün ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan da terör saldırısını kınadı ve Ürdün'ün güvenliğini ve istikrarını hedef alan tüm terör eylemlerini reddettiğini dile getirdi.

Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.