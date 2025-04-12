Ürdün, UNRWA Okullarının Kapatılmasını Kınadı - Son Dakika
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Ürdün, UNRWA Okullarının Kapatılmasını Kınadı

Ürdün, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA'ya bağlı 6 okulu kapatma kararını şiddetle kınadı.

12.04.2025 00:46
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Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı 6 okulu kapatma kararını şiddetle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in Doğu Kudüs'te, UNRWA'ya bağlı 6 okulu kapatma kararını en sert ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Birleşmiş Milletlerin dokunulmazlık ve ayrıcalıklarına yönelik açık bir saldırı" olduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat da açıklamasında, Ürdün'ün, İsrail'in kararını "kesin bir şekilde reddettiğini ve şiddetle kınadığını" dile getirdi.

Kudat, kararın yaklaşık 800 Filistinli öğrencinin eğitim hakkını elinden alacağını belirterek, bunun "İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te UNRWA'nın faaliyetlerini hedef alan sistematik saldırılarının devamı niteliğinde" olduğunu vurguladı.

Sözcü Kudat, "UNRWA'nın sembolik varlığı, Filistinli mültecilerin uluslararası hukuk çerçevesinde geri dönüş ve tazminat hakkını temsil ediyor. İsrail'in bu kararı, bu hakkın hedef alınması anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve bölgeye insani yardımların gönderildiği geçiş noktalarını kapattığı bir dönemde alınan bu kararın, Filistin halkının temel haklarından ve hizmetlerden yoksun bırakılmasına yönelik ısrarlı bir çabanın parçası olduğunu dile getiren Kudat, şöyle devam etti:

"UNRWA ve kurumlarına yönelik yasa dışı İsrail uygulamalarının felaket boyutunda sonuçları olabilir. UNRWA'nın sunduğu hayati hizmetlerden vazgeçilemez ve bunlar ikame edilemez. Uluslararası toplumu, İsrail'in UNRWA'ya yönelik uygulamalarına karşı yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyorum."

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 8 Nisan'da, İsrailli yetkililerin, İsrail Güvenlik Kuvvetleri'nin eşliğinde Doğu Kudüs'teki 6 UNRWA okuluna zorla girdiğini bildirmişti.

Lazzarini, "Kudüs Belediyesi'nden İsrailli yetkililer, İsrail Güvenlik Kuvvetleri'nin eşliğinde Doğu Kudüs'teki 6 UNRWA okuluna zorla girdi. Okullara, 30 gün içinde geçerli olacak kapatma emirleri verdiler." açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, UNRWA Okullarının Kapatılmasını Kınadı - Son Dakika

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