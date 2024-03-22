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- Ürdün ve ABD dahil 5 ülkeden Gazze'ye havadan yardım

GAZZE ŞERİDİ - Ürdün, ABD, Almanya, Mısır ve Singapur Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine havadan yardım gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Bölgede bombalar altında yaşam savaşı veren Filistinliler açlık ve susuzlukla da mücadele ederken insani kriz her geçen gün derinleşiyor. İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine izin vermemesi bölgeye yardım ulaştırmak isteyen ülkeleri hava yoluna iterken, bugün yine 5 ülke yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri öncülüğünde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Almanya, Mısır, Singapur'un katıldığı operasyonda toplam 6 uçak bölgeye gıda ve insani yardım atışı gerçekleştirdi.

Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği havadan yardım sayısının 55'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca ordunun, uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilen 82 havadan yardıma da katıldığı aktarıldı.