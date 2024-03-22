- Ürdün ve ABD dahil 5 ülkeden Gazze'ye havadan yardım
GAZZE ŞERİDİ - Ürdün, ABD, Almanya, Mısır ve Singapur Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine havadan yardım gerçekleştirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Bölgede bombalar altında yaşam savaşı veren Filistinliler açlık ve susuzlukla da mücadele ederken insani kriz her geçen gün derinleşiyor. İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine izin vermemesi bölgeye yardım ulaştırmak isteyen ülkeleri hava yoluna iterken, bugün yine 5 ülke yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri öncülüğünde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Almanya, Mısır, Singapur'un katıldığı operasyonda toplam 6 uçak bölgeye gıda ve insani yardım atışı gerçekleştirdi.
Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği havadan yardım sayısının 55'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca ordunun, uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilen 82 havadan yardıma da katıldığı aktarıldı.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı stokunun neredeyse yarısını yenilemek gerektiğini belirtti. Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve bu konuda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin inşaat sektöründe önünün açık olduğunu vurgulayarak, TOKİ'nin önemine değindi ve sektöre gereken desteğin verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
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