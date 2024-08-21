Ürdün ve ABD, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve ABD, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin çabaları görüştü. Bakanlar, ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen müzakerelere ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

21.08.2024 13:48
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin çabaları görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen müzakerelere ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Safedi ve Blinken, "işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, kutsal mekanlar da dahil olmak üzere, tehlikeli kötüleşme ve bunun önüne geçilmesi için etkili pratik adımların atılması ihtiyacını" ele aldı.

Orta Doğu'da gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmanmasına değinen Bakanlar, bunu durdurmak için alınması gereken önlemlere değindi.

Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasını desteklediklerini belirten Ürdünlü Bakan Safedi, "Bölgede güvenlik ve barışı tehdit eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, gerilimin azaltılmasına yönelik öncelikli ve atılması gereken ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Safedi, İsrail'in Batı Şeria'daki tüm yasa dışı uygulamalarını durdurması gerektiğine dikkati çekerek, İsrail Kudüs'teki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarının mevcut tarihi ve hukuki statüsünü ihlal etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki uygulamalarına ilişkin Safedi, barışa ulaşma fırsatını yok eden bu uygulamaların tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Safedi, "Ürdün, uluslararası hukukun açık bir ihlali olan kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulması için gerekli tüm tedbirleri alacak ve bu saldırılara karşı uluslararası mahkemelerde dava açılması için gerekli hukuki dosyaları hazırlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerine ilişkin Safedi, "Bu, Ürdün'ün mümkün olan her yöntemle karşı çıkacağı tehlikeli bir gerilimdir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da ülkesinin "kutsal mekanların mevcut tarihi statüsüne saygı duyulması konusunda ABD'nin net tutumunu" belirttiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 10 bin 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Ayrıca İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 636 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün ve ABD, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için görüştü - Son Dakika

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