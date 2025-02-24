Ürdün ve Arap Birliği'nden Filistin Mesajı

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AMMAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (sağda), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi, 23 Şubat 2025.

Ürdün ve Arap Birliği, Filistinlilerin ülkelerinden ya da ülkeleri içinde yerinden edilmelerine karşı olduklarını bir kez daha yineledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre, es-Safedi ile Ebu Gayt görüşmede, Filistinliler yerinden edilmeden Gazze'nin yeniden inşa edilebileceğini vurguladı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)