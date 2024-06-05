Ürdün ve BAE, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı - Son Dakika
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Ürdün ve BAE, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı

Ürdün ve BAE, İsrail\'in Mescid-i Aksa\'ya yönelik ihlallerini kınadı

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Doğu Kudüs'teki provokatif 'bayrak yürüyüşünü' kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bayrak yürüyüşüne izin verilmesi, Filistinlilere yönelik saldırganlık ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ibadet kısıtlaması kınandı. Ayrıca, İsrail'den hukuka uygun hareket etmesi istendi ve iki devletli çözüme dayalı adil bir barışa ulaşma çağrısı yapıldı.

05.06.2024 19:43
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Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşünü" kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Safedi ile Bin Zayid'in "İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bayrak yürüyüşüne izin verilmesi, Filistinlilere yönelik saldırganlık, aşırı ayrımcı uygulamalar ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ibadet kısıtlamasını" kınadığı belirtildi.

İsrail polisinin koruması altında, kabinedeki bazı bakanlar ve aşırı sağcı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskının da kınandığı açıklamada, İsrail'den hukuka uygun hareket etmesi istendi.

Görüşmede, "İsrail'in iki devletli çözüme dayalı adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşma yolunu kesecek hukuk dışı faaliyetlerini durdurması" gerektiği de vurgulandı.

Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Bu yıl, kabinedeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Şam Kapısı'ndaki kutlamalara katılacağını duyururken, sosyal medyadan "Bugün sizi Kudüs'e bekliyoruz." ifadeleriyle taraftarlarına katılım çağrısı yaptı.

Binlerce kişilik fanatik Yahudi grup, İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaşırken, Ulaştırma Bakanı Miri Regev de yürüyüşe katıldı.

"Bayrak yürüyüşü" dolayısıyla fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında sabah ve öğle saatlerinde iki ayrı seferde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlauf ve Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi'nden Milletvekili Yitzhak Kroizer, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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