Ürdünlüler İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi - Son Dakika
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Ürdünlüler İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi

Ürdünlüler İsrail\'in Refah kentine yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi

Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarına son verilmesini ve direniş gruplarına destek verilmesini talep etti. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail Savaş Kabinesi, saldırılara devam kararı almıştı.

10.05.2024 16:37
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Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını protesto etti.

Başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan yüzlerce Ürdünlü, İsrail saldırılarına son verilmesini ve direniş gruplarına destek verilmesini talep etti.

"Direnişi destekleyin, saldırıları durdurun" sloganı atan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını kınadı.

"Özgür Filistin" ve "İşgal suçtur" şeklinde sloganlar atan göstericiler, "Direnişi destekleyin ve saldırıları durdurun" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın önerilere onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Kaynak: AA

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