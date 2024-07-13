Urla'da İş Yeri Önündeki Çiçekler Çalındı - Son Dakika
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Urla'da İş Yeri Önündeki Çiçekler Çalındı

Urla\'da İş Yeri Önündeki Çiçekler Çalındı

İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan 4 Sigas çiçeği kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili polis çalışma başlattı.

13.07.2024 14:43
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İZMİR'in Urla ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, iş yeri önünde saksıya dikili Japon Sago Palmiyesi (Sigas) cinsi 4 çiçeği yerinden sökerek, çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Nur Dikmen Caddesi'ndeki Eylül Güntürkün işlettiği 'Sasula' isimli işletmede meydana geldi. Başında şapka elinde poşet ile gelen bir kişi, iş yeri önündeki saksıya süs ve görsel amaçlı dikilen 4 Sigas çiçeğini yerinden söküp, poşetlere koyarak hızla uzaklaştı. Sabah iş yerini açmaya gelen Eylül Güntürk, toplam değeri 1500 ile 2 bin 500 TL arasında olan 4 Sigas çiçeğinin yerinde olmadığını gördü. İş yerinin güvenlik kameralarından hırsızlığı belirleyen Güntürk, şikayette bulundu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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