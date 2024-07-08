Urla'da Kız Arkadaşıyla Konuşurken Gördüğü Kişiyi Av Tüfeğiyle Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Urla'da Kız Arkadaşıyla Konuşurken Gördüğü Kişiyi Av Tüfeğiyle Öldüren Şahıs Tutuklandı

Urla\'da Kız Arkadaşıyla Konuşurken Gördüğü Kişiyi Av Tüfeğiyle Öldüren Şahıs Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, kız arkadaşıyla konuşurken gördüğü Cem Hortum'u av tüfeğiyle öldüren Murat E., tutuklandı. Hortum'un öldürülmesinin ardından Murat E., bir yakınını arayarak helallik istediğini söyledi.

08.07.2024 13:29
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İZMİR'in Urla İlçesinde, kız arkadaşıyla konuşurken gördüğü Cem Hortum'u av tüfeğiyle iki el ateş edip öldüren Murat E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Görgü tanıkları, Murat E.'nin cinayetin ardından bir yakınını arayıp, "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek, helallik istediğini söyledi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi, Atatürk Mahallesi'nde sahil kenarında park halindeki karavanların yanında meydana geldi. İddiaya göre; Murat E., bir hafta önce, kız arkadaşı Cansu ile konuşurken gördüğü balık çiftliğinde çalışan Cem Hortum'u telefonla arayıp görüşmeye çağırdı. Hortum, kendisini bir arkadaşının aracıyla buluşacakları yere bıraktırdı. Burada Hortum ile Murat E., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine karavandan tüfeğini alan Murat E., silahı Hortum'a doğrultup, iki el ateş etti. Hortum, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Murat E., 112'yi arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cem Hortum'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hortum'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ, CEZAEVİNDE YATMIŞ

Polis, suç aleti tüfekle Cem Hortum'un başında beklerken buldukları Murat E.'yi gözaltına aldı. Murat E., polisteki ilk ifadesinde, "Kendisini kız arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp, yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak, diye korktum. Beni öldürecek, diye korktum. Kendimi korumak amacıyla tüfekle ateş ettim" dedi. Şüpheli Murat E.'nin, daha önce de bir kişiyi öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi. Olayın görgü tanıkları, ikilinin 'Cansu' isminde bir kadın hakkında konuştuklarını, iki el patlama sesi duyduklarını ve sesi önce havai fişek patlaması sandıklarını ancak olay yerine polis gelince cinayet işlendiğini öğrendiklerini söyledi. Görgü tanıkları ayrıca Murat E.,'nin Cem Hortum'u öldürdükten sonra, bir yakınını telefonla arayıp, karşısındaki kişiye "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek, helallik istediğini de belirtti.

TUTUKLANDI

Öldürülen Cem Hortum'un cenazesi dün İskele Camisi'nde kılınan ikindi namazı sonrası Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat E., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

İzmir, Urla, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla'da Kız Arkadaşıyla Konuşurken Gördüğü Kişiyi Av Tüfeğiyle Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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