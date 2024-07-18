Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi

Avrupa Parlamentosu'nda güvenoyu alarak bir dönem daha AB Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen, Avrupa'nın sahip olduğu nitelikleri güçlendirmek için çalışılması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, gelecek 5 yıllık dönemde görev alacak AB Komisyonu üyelerinin belirlenmesine odaklanacağını ve daha güçlü bir Avrupa için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, demokrasinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

18.07.2024 17:59
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Avrupa Parlamentosu'nda (AP) güvenoyu alarak bir dönem daha Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen, Avrupa'nın sahip olduğu nitelikleri güçlendirmek için çalışılması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, AP'deki oylamanın ardından AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AP'de kendisine oy veren 401 milletvekiline teşekkür ederek sözlerine başlayan von der Leyen, sadece 9 oy farkla seçildiği bir önceki döneme göre aldığı desteğin çok daha iyi olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, "Bu da güçlü bir güven mesajı veriyor. Bence bu aynı zamanda son beş yılda, son görev süresi içinde birlikte yürüttüğümüz sıkı çalışmanın, hiçbir çabadan kaçınmadığımızın da bir takdiri. Birliğimizin bugüne kadar karşılaştığı en sıkıntılı sularda yol aldık ve uzun vadeli Avrupa hedeflerimizden sapmadık." dedi.

Bundan sonraki süreçte gelecek 5 yıllık dönemde görev alacak AB Komisyonu üyelerinin belirlenmesine odaklanacağını ifade eden von der Leyen, gelecek hafta AB liderlerinden bir kadın ve bir erkek olmak üzere adaylarını önermelerini isteyeceğini, ağustosun ortasından itibaren ise adaylarla mülakatlar yapacağını anlattı.

ABD seçimleri

Yaklaşan ABD seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ın kazanması halinde Beyaz Saray'da yaşanacak değişimin AB'yi nasıl etkileyebileceği sorusuna yanıt veren von der Leyen, "Dünyanın diğer bölgelerindeki seçimlerden bağımsız olarak konuşuyorum. Birçok kez vurguladığım gibi daha güçlü bir Avrupa'ya sahip olmamız önemli ve bu elbette bağımlılıklarımızı azaltmamızı da içeriyor." diye konuştu.

Von der Leyen, "Dostlarımız ve müttefiklerimizle çok yakın çalışacağız, bu kesinlikle açık. Ancak aynı zamanda kendi gücümüzü inşa etmemiz, Avrupa'nın sahip olduğu nitelikleri güçlendirmemiz ve güçlü bir Avrupa'ya sahip olmak için çok çalışmamız da gerekiyor. Üzerinde çalıştığımız ön kabul bu olmalıdır." şeklinde konuştu.

"Beni destekleyenlerle mümkün olduğunca yoğun ve iyi bir şekilde çalışacağım"

Von der Leyen, bir muhabirin güvenoyu oylamasında kendini destekleyen Sosyalist ve Demokratlar (S&D), Avrupa'yı Yenile (Renew Europe), Avrupa Halk Partisi (EPP) ve Yeşiller ile yeni dönemde ittifaka devam edip etmeyeceğine yönelik sorusuna "Evet, beni destekleyenlerle mümkün olduğunca yoğun ve iyi bir şekilde çalışacağım." yanıtını verdi.

AB Komisyonu'nun yeni dönemdeki başlıca gündem başlıklarının refah, rekabet gücü, sosyal adalet, güvenlik ve savunma olduğunu belirterek, "Ancak en önemlisi demokrasimizi güçlendirmektir. Demokrasimiz içeriden ve dışarıdan saldırı altındadır ve bu nedenle demokratik güçlerin demokrasimizi savunmak için bir arada durması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, güvenoyunda kendisini desteklemeyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) grubuyla yakınlaşmanın doğru bir hamle olduğunu düşünüp düşünmediği yönündeki soruya da yanıt vererek, "Sonuçlar bu yaklaşımın doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

Von der Leyen ikinci kez seçildi

AP'nin en büyük grubu EPP'nin aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet", 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA

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