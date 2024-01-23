Uşak\'ta 100 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı

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Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 100 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.
Sürücü D.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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