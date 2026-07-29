Üsküdar Belediyesi'ne operasyon... CHP'li Sarı: "Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon... CHP'li Sarı: "Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz"

Üsküdar Belediyesi\'ne operasyon... CHP\'li Sarı: "Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesine yönelik operasyona ilişkin, "Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütü

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesine yönelik operasyona ilişkin, "Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile 2'si belediye görevlisi 5 kişi bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Üsküdar Belediyesi, Yerel Haberler, Operasyon, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'ne operasyon... CHP'li Sarı: 'Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Kırmızı bültenle aranan 65 şüpheli Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 65 şüpheli Türkiye'ye getirildi
Anlaşıldığı iddia edilmişti Trabzonspor’dan Salah için jet hızında açıklama Anlaşıldığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Salah için jet hızında açıklama
Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Türkiye Fransa’ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Adana’da 12 yaşındaki çocuk damdan düşerek öldü Adana'da 12 yaşındaki çocuk damdan düşerek öldü

08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 08:59:54. #7.13#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon... CHP'li Sarı: "Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.