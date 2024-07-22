Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı

Geniş Video İzle

31 Mart seçimlerinde 30 yıl sonra CHP'ye geçen ve başkanlık koltuğuna Sinem Dedetaş'ın oturduğu İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işler pek de yolunda gitmiyor. İlçede toplanmayan çöplerden şikayetçi olan bir vatandaş oluşan manzaranın fotoğrafını belediyeyi etiketleyerek sosyal medyadan paylaştı. Vatandaşın paylaşımıyla harekete geçen Üsküdar Belediyesi'ne bağlı ekipler çöpleri dakikalar içinde temizlerken yaşanan olay tepkileri de beraberinde getirdi.

22.07.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna CHP'li Sinem Dedetaş'ın oturduğu İstanbul Üsküdar'da vatandaşların çöplerin toplanmamasına yönelik şikayetleri son bulmuyor.

İlçede geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay da kısa sürede gündem oldu. Mahallesindeki çöplerin toplanmamasından şikayet eden bir vatandaş oluşan çirkin manzaranın fotoğrafını çekerek Üsküdar Belediyesi ve Sinem Dedetaş'a çağrıda bulundu.

Mahallenin çağrısı üzerine mahalleye intikal eden ekipler çöpleri temizledi. Yapılan çalışma belediyenin sosyal medya hesabından da duyurulurken, yaşanan gelişme 30 yıl sonra CHP'ye geçen belediyeye yönelik tepkileri de beraberinde getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Üsküdar\'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı

Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş, Sosyal Medya, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı
09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:17:17. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement