Üsküdar\'da İlk Kreşin Açılışı ve İcadiye\'de Yeni Kreşin Temeli Atıldı

Güncel

ÜSKÜDAR Belediyesi'nin ilk kreşi 'Yuvamız Üsküdar'ın resmi açılışı ve İcadiye'de yapımına başlanacak kreşin temel atma töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi. İmamoğlu, "Kreşlerin her biri benim için kesinlikle Sinem Başkanımızın da dediği gibi mega projedir. Çünkü oradan çıkacak cevherleri orada aldıkları eğitimle yarınlarda ülkemize değer katacak çalışmalar yapacak olan o güzel çocuklarımızın yarınlarını hiçbirimiz tahmin edemeyiz" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından hizmete açılan, 'Yuvamız Üsküdar' projesinin resmi açılışı ve İcadiye'de yapılacak kreşin temel atma töreni Üsküdar Belediye'si önünde yapıldı. Yuvamız Üsküdar kreşinde 36-69 ay aralığındaki 80 öğrenci kayıt olacak. Kreşte, 3-4 yaş aralığındaki çocuklar için 2 sınıf, 4-5 yaş ve 5-6 yaş aralığındaki çocuklar için birer sınıf yer alacak.08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek kreşte her sınıfta 2 öğretmen bulunacak. Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Üsküdardayız ve Üsküdar'da temelini attığımız Yuvamız Üsküdar İcadiye kreşimizle birlikte özel bir zamanımızı başlatıyoruz. Temel amacımız sevgili hemşehrilerim, gerçekten her yatırımın temel amacı İstanbulumuzun güzelleşmesi, modernleşmesi, refah seviyesinin artması ve bu insanların, bu kadim kentte göz bebeğimiz sadece milletimizin değil, dünyanın gözbebeği İstanbulumuzun huzur içinde rahatça, güven içerisinde olan bir şehir hürriyetine dönüşmesi sunduğumuz her hizmetin İstanbulluların hayrına bir hizmet olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

'HİZMET AYRIMI YAPMAYACAĞIZ'

İmamoğlu, "Kreşlerin her birisi benim için kesinlikle Sinem Başkanımızın da dediği gibi mega projedir. Çünkü oradan çıkacak cevherleri orada aldıkları eğitimle yarınlarda ülkemize değer katacak çalışmalar yapacak olan o güzel çocuklarımızın yarınlarını hiçbirimiz tahmin edemeyiz. İşte bu yönüyle her emeği geçene burada da teşekkür ettiğim gibi ediyorum.Şunun altını çizmek isterim. Bütün ihtiyaçları karşılarken sevgili hemşehrilerim, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu ülkenin bir yurttaşı olması, bu ülkenin bu şehrin bir hemşehrisi olması bizim için yeterli. Hizmetin ayrımcılığını hiçbir zaman yapmadık, yapmayacağız" dedi.

'36 KREŞİMİZ İNŞAAT HALİNDE'

İmamoğlu, "İşte tam da bu yönüyle kreş atılımını başlattık. Şu anda 106 kreşimiz hizmette. 10 binin üzerinde çocuk hayata eşitlenerek başlşıyor. Ayda 2 bin 500 lira veriyor. Bugünün asgari ücretinin yedide biri neredeyse. Birçok çocuğumuzun annesinin, babasının işsiz olması vesilesiyle ücretsiz başlattığımız çocuklarımızla kreş yönetiyoruz. Bu nasıl büyük bir hizmettir biliyor musunuz? Sadece çocuğa değil anneye, babaya, aileye, yuvaya, şehrimize, ülkemize. Onun için bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı milletin parasını millete vermektir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Şu anda 36 kreşimiz inşaat halinde. Bitmek üzere çoğu ve önümüzdeki yıl yani birkaç hafta sonra içinde olacağımız yıl tasarlanmış başlamak üzere olan kreşlerimizle, otomatikman sayımız aslında 160'a yaklaştı. Gurur duyuyoruz. Her bir kreşle br metro kadar gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'İLK KREŞİMİZİ BELEDİYE BİNAMIZDA AÇTIK'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise, "Burada özellikle başkanımızın Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ilk kreşi 2019'da göreve geldikten sonra açarken hepinizin bildiği gibi mega proje demişti. Kreşler bizm gönlümüzün mega projeleri. Çünkü çocuklar eşit bir şekilde hayata başlıyorlar. Eğitimlerini eşit bir şekilde alıyorlar. Ekonomik durumları iyi olmayan ailelerimiz de modern sınıflarda çocuklarına iyi eğitim aldırabiliyorlar bu kreşler aracılığıyla. Dolayısıyla bizlerin kamu yöneticilerinin hayata kattığı pek çok proje içinde kreşler bizim mega projelerimiz. Biz de tabii bir fizibilite yaptık. Üsküdar'a geldikten sonra belediyenin kreşi olmadığını gördük. İlk kreşimizi belediye binamızda açtık. Şimdi de İcadiye Mahallesi'nde bugün sizlerin değerli katılımlarıyla temelini atacağız" dedi. Konuşmaların ardından Yuvamız Üsküdar Projesindeki ilk kreşin resmi açılışı kurdela kesilerek yapılırken, Üsküdar İcadiye'de yapılacak kreşin temel atma töreni de düzenlendi. Temel atma töreninin ardından İmamoğlu ve Dedetaş Üsküdar Belediyesi içinde açılan kreşte eğitim gören çocuklarla bir süre sohbet de etti.