Üsküdar\'da kentsel dönüşüm çalışması sırasında yan binaya hasar verildi, bina tahliye edildi

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Üsküdar'da kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bir binanın yıkılması için çalışma başlatıldı. Bu sırada iş makinesi tarafından yanında bulunan sağlam binanın kolonlarına hasar verildi, yatak odalarının duvarları yıkıldı. Bayram öncesi oluşan yıkımın şokunu yaşayan bina sakinleri tahliye edilirken, bina mühürlendi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 4 katlı bir bina kentsel dönüşüm kapsamında iş makinesi ile yıkılmaya başlandı. Yıkım sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı diğer binanın kolonu hasar gördü. Binanın 3'üncü ve 4'üncü katında bulunan yatak odalarının duvarları yıkıldı. Bina sakinleri duvarın yıkılması üzerine korku içinde sokağa kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde binanın 1 kolonunun kesildiği ve duvarlarının yıkıldığı tespit edildi. Bunun üzerine bina ve girişinde bulunan bir işletme mühürlendi. Öte yandan kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımı yapılan bina ve çevresinde güvenlik önlemi alınmadığı görüldü.

"KENDİ BİNALARINI YIKACAKLARINA YAN BİNADAKİ DAİRELERİ YIKTILAR"

İş yeri mühürlenen Mehmet Nuri Kaya, "Benim burada dükkanım var. Sabah söyledik yıkım ekibine, 'Bak böyle bir yıkım yapıyorsunuz, hani etrafında hiçbir önlem almadınız' diye. Kesinlikle hiç kimseyi dinletemedim. Ben her yeri aradım. Binadaki adamların dairesini yıktılar. Kendi dairelerini yıkacaklarına, yan binadakilerin dairelerini yıktılar. Benim dükkanım mühürlendi şu anda. Çok mağduruz. Kapalı dükkanım bayram üstü. Arıyoruz karşımızda bir yetkili yok. Hiçbir önlem almadılar. Halen yıkım var" şeklinde konuştu.

"BİNA MÜHÜRLENDİ İÇERİ GİREMİYORUZ"

Bina sakinlerinden Murat Bulut ise, "Kepçe yandaki binayı yıkarken, kepçe operatörü bizim binanın kolonunu kopardı. Kolonu kopartınca duvarlar da gitti. İkinci katın odaları gitti. Bina mühürlendi içeriye giremiyoruz. Şikayetçi olup karakolda ifade verdim. Karakoldan ise mahkemeye başvuru yapmamız gerektiğini söylediler. Zabıtalar gelip, resim çekip mühürleyip gittiler. 'Ben bir hafta bu elbiselerle mi gezeceğim' dedim. 'Yarın gelir koparırım' dedim. 'Bizi ararsın, biz gelip açarız' dediler. Ben her gün belediyeye gelemem" ifadelerini kullandı.