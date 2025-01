Üsküdar\'da motokuryenin hayatını kaybettiği kazada mahkeme yeni bilirkişi raporu istedi

Güncel

ÜSKÜDAR'da, motokurye Mustafa Gül'ün (35) ölümüne neden olan ve 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Can Karaoğul'un (40) yargılanmasına devam edildi. İTÜ Trafik Kürsüsü tarafından mahkemeye gönderilen son raporda iki olasılık üzerine görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı erteledi.

Kaza, 15 Ocak 2024 sabah saat 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı cip, aynı yönde seyir halindeki 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alınan cip sürücüsü Can Karaoğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sürücü Can Karaoğul'un kaza sırasında 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Karaoğul hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Can Karaoğul, geçtiğimiz yıl mayıs ayında tahliye edildi. Mahkeme, geçtiğimi yıl mayıs ayında görülen duruşmada, dosyanın İTÜ Trafik Kürsüsü'ne gönderilip, konusunda uzman, oluşturulacak 3 kişilik bilirkişi heyeti ile yeniden tarafların kusur durumlarının tespitinin istenilmesine karar verdi.

Duruşma Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen davanın 6'ncı celsesine taraf avukatları katıldı.

'BİLİRKİŞİ RAPORU KUSUR DURUMUNU TAM YANSITMAMAKTADIR'

Müşteki avukatı Ahmet Kaya Bakış, "Bilirkişi heyetinin sunmuş olduğu rapor kusur durumunu tam anlamıyla yansıtmamıştır. Öncelikle görüntülerin netleştirilmesini sonrasında dosyanın karayollarına gönderilerek rapor alınmasını talep ederiz. Çünkü maddi gerçeğin ortaya çıkması ancak bu şekilde mümkün olacaktırö dedi. Avukat Feridun Günbegi ise, "Her ne kadar bilirkişiler ikili olasılık üzerinde rapor vermişler ise de sanık savunması olarak dosyaya sunulan görüntülerin net olmadığı, net olmaması nedeniyle de kusur durumlarına ilişkin rapora esas olamayacağını düşünüyoruz. Biz kendi çabalarımızla görüntüleri netleştirdik. Net görüntülere bilirkişi raporunda değinilmemiştir. Netleştirilmiş görüntülerle yeniden kusura ilişkin bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz. İhtiyaç duyulursa Jandarma Kriminal aracılığıyla görüntüler netleştirilsin ve sonrasında yine bilirkişi heyetine dosya gönderilsin" dedi.

'ATK RAPORUNA GÖRE MÜVEKKİLİM BERAATİNİ TALEP EDERİZ'

Sanık Can Karaoğul müdafi, "Netleştirilerek dosyaya sunulan görüntülerden 50 gün sonra bilirkişi heyetinin raporun sunmuştur. Bu nedenle bizce bilirkişi raporunda netleştirilmiş görüntüler ele alınmıştır. Bu nedenle bu yöndeki itirazları kabul etmiyoruz. Her ne kadar son bilirkişi heyetinden alınan raporda iki olasılıktan bahsedilmiş ise de ATK genişletilmiş kuruldan alınan raporda müvekkilimiz kusursuz olarak belirtilmiştir. ATK'nın genişletilmiş kurulu en üst kurul olup başka bir bilirkişi heyetinden rapor aldırılmasına gerek yoktur. Biz bu sebeple ATK genişletilmiş kurul raporu dikkate alınarak müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

İTÜ TRAFİK KÜRSÜSÜ 2 OLASILIK ÜZERİNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Dosya kapsamında kaza anına ait görüntüler İTÜ Trafik Kürsüsüne gönderildi. Mahkemeye gönderilen son bilirkişi raporunda, kaza anına ait görüntülerin net olmamasından kazanın nasıl gerçekleştirdiğini kesin belirleyemediğinden 2 farklı görüşte bulundu.

1. durumda, Motosiklet sürücüsünün en sol şeritten orta şeride, diğer bir deyişle otomobilin seyir halinde olduğu şeride yeterli takip aralığı bırakmadan geçmesi durumunda doğrultu manevrasını yanlış yaptığı ve otomobilin şeridine tecavüz ettiği görüşüyle, Karayolları Trafik Kanunu'nun 84/f ve 84/g maddeleri uyarında asli kusurlu olduğu kanaati hasıl olmaktadır. Ancak, kazanın otomobilin arkadan çarpması ve fren izinin olmadığı da göz önüne alındığında otomobil sürücüsünün fren veya direksiyon tedbirleri almadığı, dolayısıyla aracını dikkatsiz ve tedbirsiz sevk ve idare ettiği mütalaasıyla kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu kanaatine heyetimizce varılmaktadır denildi.

2. durumda ise, Motosiklet sürücüsünün en sol şeritten orta şeride, diğer bir deyişle otomobilin seyir halinde olduğu şeride yeterli takip aralığı bıraktıktan sonra geçmesi durumunda, otomobil sürücüsünün aracını dikkatsiz ve tedbirsiz sevk ve idare ettiği mütalaasıyla önünde seyreden motosiklete arkadan çarptığı, dolayısıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 84/d maddesi uyarınca asli kusurlu olduğu kanaati hasıl olmaktadır. Motosiklet sürücüsünün arkadan gelip çarpan otomobile karşı alabileceği herhangi bir tedbir bulunmadığı mütalaasıyla, kazanın oluşumunda kusursuz olduğu kanaatine heyetimizce varılmaktadır görüşü yer aldı.

Bilirkişi heyetine göre kaza 1.duruma göre olduğunda, motosiklet sürücüsü Mustafa Gül asli kusurlu, Otomobil sürücüsü Can Karaoğul tali kusurlu sayılır. Olay 2. duruma göre gerçekleştiğinde ise, motosiklet sürücüsü Mustafa Gül kusursuz, Otomobil sürücüsü Can Karaoğul ise asli kusurlu bulunduğu sonucuna varmıştır.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Heyeti, dosya içerisindeki orijinal görüntüler, sanık müdafileri ve katılan vekillerinin sunmuş olduğu olay anına ait görüntülerin Jandarma Kriminale gönderilerek tespiti mümkün olacak şekilde netleştirilmesi hususunda işlem yapılmasının istenilmesine, Jandarma Kriminal 'den görüntü iyileştirilmesine yönelik olarak, verilen bilirkişi raporunu etkileyebilecek nitelikte bulunduğunun tespiti halinde, gün beklenmeksizin son gönderilen İTÜ bilirkişi heyetinden bu hususun yeniden değerlendirilerek ek rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı 17 Haziran Salı günü saat 11.00'e ertelendi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Can Karaoğul hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.