Üsküdar'da Seçim İhtilalı İddiasi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da Seçim İhtilalı İddiasi

Üsküdar\'da Seçim İhtilalı İddiasi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçiminde usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Berkay GÜNEŞ - Ataberk KURT/ İSTANBUL, – AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve AK Partili belediye meclis üyeleri, 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Seçimin iptali için yapılan başvurunun ardından konuşan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, "Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi; başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin olarak Başkanlık Divanı üyeleri hakkındadır. Diğeri ise 3. tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara karışan, Meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarına ilişkin kişileri kapsamaktadır. Ayrıca seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin belirlenmesi için 5 Ağustos'ta Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya oldu. Seçimin ardından usulsüzlük ve şaibe olduğunu iddia eden AK Parti grubu bugün İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok'a heyet, seçim sürecinde görev alan yetkililer ve Meclis üyelerine baskı uyguladığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

'SEÇİMİN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI ŞEKİLDE ARA VERİLMİŞTİR'

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, "İddialarımızın tamamı, Üsküdar Belediyesi'nin kendi resmi yayınında kamuya açık biçimde yayımlanan canlı yayın kaydına dayanmaktadır. Belediye Başkanı da dahil olmak üzere soruşturmada adı geçen birçok kişinin yargılanma süreci devam ediyor. Bizler masumiyet karinesine inanıyor, hukuk devletinin temel ilkelerine bağlılığımızı koruyoruz. 1 Ağustos tarihinde, Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış, aynı Kanun'un 45. maddesi gereğince de Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılması zorunlu hale gelmiştir. 3. turda 6 CHP'li Meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullanmasının ardından, seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verilmiştir. Biz, üçüncü turun ardından seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesini ısrarla talep ettik. Buna rağmen Meclis Başkanlığı tarafından seçime ara verilmiş, bu ara esnasında yaşananlar da kamuoyuna yansımıştır. Üsküdar'daki usulsüzlüklere 'dur' diyen Meclis üyelerine yönelik baskı ve tehdit iddiaları gündeme gelmiş; CHP'li Meclis üyelerinin kendi grup odalarında bir partinin İl Başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir" dedi.

'DİVAN BAŞKANI OYLARI KARIŞTIRDIĞINI AÇIKÇA KABUL ETMİŞTİR'

Taha Sarıcaoğlu, "4. turda yaşananlar ise seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirmiştir. G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ve 2'ye benzetildiği, K harfinin üzerinden tekrar geçildiği gerekçeleriyle oyların geçersiz sayıldığına şahit olduk. Divan Başkanı Ali Aral aynen, 'Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?' diyerek oyları karıştırdığını kabul etmiştir. Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması, seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur" diye konuştu.

'İKİ AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK, İPTAL DAVASI DA AÇACAĞIZ'

Sarıcaoğlu, "Bir oy pusulasının geçerliliği, sadece o pusula üzerinden değerlendirilmelidir. Başka bir isme ait pusula hakkında verilen kararın, sonraki bir pusulanın geçersizliğine gerekçe yapılması hukuki açıdan kabul edilemez. Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi; başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin olarak Başkanlık Divanı üyeleri hakkındadır. Diğeri ise 3. tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara karışan, Meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarına ilişkin kişileri kapsamaktadır. Ayrıca seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

AK Parti, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Seçim İhtilalı İddiasi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı

17:28
Bahçeli’den Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:23:11. #7.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Seçim İhtilalı İddiasi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.