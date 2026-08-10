Üsküdar\'da Seçim İhtilalı İddiasi

Berkay GÜNEŞ - Ataberk KURT/ İSTANBUL, – AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve AK Partili belediye meclis üyeleri, 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Seçimin iptali için yapılan başvurunun ardından konuşan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, "Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi; başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin olarak Başkanlık Divanı üyeleri hakkındadır. Diğeri ise 3. tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara karışan, Meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarına ilişkin kişileri kapsamaktadır. Ayrıca seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin belirlenmesi için 5 Ağustos'ta Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya oldu. Seçimin ardından usulsüzlük ve şaibe olduğunu iddia eden AK Parti grubu bugün İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok'a heyet, seçim sürecinde görev alan yetkililer ve Meclis üyelerine baskı uyguladığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

'SEÇİMİN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI ŞEKİLDE ARA VERİLMİŞTİR'

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, "İddialarımızın tamamı, Üsküdar Belediyesi'nin kendi resmi yayınında kamuya açık biçimde yayımlanan canlı yayın kaydına dayanmaktadır. Belediye Başkanı da dahil olmak üzere soruşturmada adı geçen birçok kişinin yargılanma süreci devam ediyor. Bizler masumiyet karinesine inanıyor, hukuk devletinin temel ilkelerine bağlılığımızı koruyoruz. 1 Ağustos tarihinde, Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış, aynı Kanun'un 45. maddesi gereğince de Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılması zorunlu hale gelmiştir. 3. turda 6 CHP'li Meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullanmasının ardından, seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verilmiştir. Biz, üçüncü turun ardından seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesini ısrarla talep ettik. Buna rağmen Meclis Başkanlığı tarafından seçime ara verilmiş, bu ara esnasında yaşananlar da kamuoyuna yansımıştır. Üsküdar'daki usulsüzlüklere 'dur' diyen Meclis üyelerine yönelik baskı ve tehdit iddiaları gündeme gelmiş; CHP'li Meclis üyelerinin kendi grup odalarında bir partinin İl Başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir" dedi.

'DİVAN BAŞKANI OYLARI KARIŞTIRDIĞINI AÇIKÇA KABUL ETMİŞTİR'

Taha Sarıcaoğlu, "4. turda yaşananlar ise seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirmiştir. G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ve 2'ye benzetildiği, K harfinin üzerinden tekrar geçildiği gerekçeleriyle oyların geçersiz sayıldığına şahit olduk. Divan Başkanı Ali Aral aynen, 'Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?' diyerek oyları karıştırdığını kabul etmiştir. Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması, seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur" diye konuştu.

'İKİ AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK, İPTAL DAVASI DA AÇACAĞIZ'

Sarıcaoğlu, "Bir oy pusulasının geçerliliği, sadece o pusula üzerinden değerlendirilmelidir. Başka bir isme ait pusula hakkında verilen kararın, sonraki bir pusulanın geçersizliğine gerekçe yapılması hukuki açıdan kabul edilemez. Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi; başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin olarak Başkanlık Divanı üyeleri hakkındadır. Diğeri ise 3. tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara karışan, Meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarına ilişkin kişileri kapsamaktadır. Ayrıca seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.