Üsküdar\'da sosyal tesiste yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.