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Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 1 hassas terazi, 2 kilo 35 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 750 lira para ele geçirildi. Şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu belirlendi. T.Ö, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
15.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:11
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Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferah Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, 1 hassas terazi, 2 kilo 35 gram skunk ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 750 lira para ele geçirildi.

Şüphelinin sorgulamasında benzer suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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