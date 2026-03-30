Üsküdar\'da Yol Çöktü, Araç Çukura Düştü

ÜSKÜDAR'da yağışın ardından yol çöktü, oluşan çukura park halindeki otomobil düştü. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle zeminin zayıflaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Bunun üzerine sokakta park halinde bulunan 34 PEF 739 plakalı otomobil, oluşan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Riskli alanda bulunan başka bir araç ise ekipler tarafından halat yardımıyla sabitlendi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.