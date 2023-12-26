Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü: Gençlere Güveniyorum

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Ben Türkiye'de gençlere çok güveniyorum. Z kuşağı hep eleştiriliyor ama yaşın verdiği zayıf tarafları da var. Onları iyi yönlendirirsek, onlara iyi örnek olursak çok iyi şeyler yapacaklar." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesinin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde liselere yönelik gerçekleştirilen Bilim ve Fikir Festivali, 9. defa düzenlenecek.

"9. Bilim ve Fikir Festivali" için üniversitenin NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumunda düzenlenen protokol imza töreni öncesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

"Bilgi ile ekilen tohumlar yeşerecek"

Açıklamada konuşmasına yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, bilgiyi nakletme ve var olanı anlatmanın çok da anlamlı olmadığını ifade ederek, değişen ve gelişen dünyada bilgi ve teknoloji çağını Türkiye olarak güçlü bir şekilde gerçekleştirmenin önemine vurgu yaptı.

Bilgi ile ekilen tohumların yeşereceğine dikkati çeken Yentür, "Biz doğal olarak değişeceğiz, değişerek gelişeceğiz, gelişerek de olgunlaşacağız. Bu olgunlaşmamız bizlere yeni fikirlerin, yeni icatların, yeni keşiflerin kapısını açacak." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör de üniversitelerin eğitim ve öğretim kurumları olarak yaptıklarıyla gündeme geldiğini ifade ederek, Üsküdar Üniversitesi'nin Üsküdar'ın ufuklarında doğan bir yıldız olduğunu, önümüzdeki yıllarda da Türkiye'ye ve dünyaya parlayan bir yıldız olmak istediklerini aktardı.

Güngör, "Bu biz tek başımıza gökyüzünde parlayan bir yıldız olmak istemiyoruz, biz hep birlikte, sizlerle birlikte samanyolu olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğlenceli ve disiplinli olursa kalıcı öğrenme oluyor"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bilim ve Fikir Festivali fikrinin ortaya çıkış hikayesine değinerek, 1990'lı yıllarda nörobilim devrimi olduktan sonra "İnsan beyni nasıl en iyi öğrenir?" sorusuna çalışıldığını bunun sonucunda bir şey eğlenceli ve disiplinli olursa kalıcı öğrenme olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Tarhan, festivalle, teknolojiyi birleştirme, Teknofest proje fikrinin de bu projeden çıktığını hatırlatarak, "Türkiye için güzel bir şey oldu. Bu festivalin hala devam etmesinin sebebi gençler." ifadelerini kullandı.

Gençlerin heyecanlı ve istekli proje yaptığını da kaydeden Tarhan, TÜBİTAK panel sisteminin uygulandığını, öğrencilerin projeleriyle gelerek tek tek hocalara fen, sosyal ve sağlık alanındaki projelerini anlattıklarını belirtti.

"Gençler masumiyet, dürüstlük ve iyi insan arıyor"

Tarhan, gençlerin masumiyet, dürüstlük ve iyi insan aradığını vurgulayarak, "Ben Türkiye'de gençlere çok güveniyorum. Z kuşağı hep eleştiriliyor ama yaşın verdiği zayıf tarafları da var. Onları iyi yönlendirirsek, onlara iyi örnek olursak çok iyi şeyler yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlere hayal etmeyi öğretmeliyiz"

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörü Prof. Dr. Muhsin Konuk, "Bilim ve Fikir Festivali Bilgilendirme Sunumu" gerçekleştirdi.

Konuk, gençlere hayal etmeyi öğretmenin önemine değinerek, "Osmanlı Devleti zamanında 'Deliler Ocağı' vardı. 'Deliler Ocağı' bütün varlığını, ruhunu, bedenini, her şeyini ülkesine adamış insanlardan oluşuyor. Deliler Ocağı ordunun önünde Akıncı güçleriyle beraber fetihleri hazır hale getiriyordu. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak ve ömrünü bu ülkeye adamış bir insan olarak şunu sizlere sormak istiyorum; 'Yeni Türkiye için bu Deliler Ocağına kayıt olmaya var mısınız?'" açıklamasında bulundu.

"Üsküdar'da Bilim ve Proje Serüvenim"

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan da "Üsküdar'da Bilim ve Proje Serüvenim" başlıklı sunumunda, projeleri hakkında bilgi vererek, ilk yerli gen ve kanser tedavisi ile DMD Gen tedavisinin belli bir aşamaya geldiğini anlattı.

Yerli SMA gen tedavisi üstünde çalıştıklarını da anlatan Taştan, uzay yolculuğuna katılacak Türk astronotun da Uluslararası Uzay İstasyonunda Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) tarafından geliştiren "Message (Microgravity Associated Genetics) Bilim Misyonu" projesini gerçekleştireceğini hatırlattı.

Festival protokolü imzalandı

Açıklamaya göre, sunumların ardından bu yılki teması "Senin Fikrin, Senin İcadın!" olan "9. Bilim ve Fikir Festivali" protokolü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından imzalandı.

30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk bilim ve fikir festivaline proje için son başvuru tarihi 15 Mart 2024 olacak. Festivalde dereceye giren öğrencilere tüm kategorilerde toplam 300 bin TL ödül dağıtılacak.