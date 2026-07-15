Üsküp\'te 15 Temmuz Anma Töreni: \'Zaferin Adı Türkiye\'

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" konulu anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu, Kuzey Makedonyalı bakanlar, belediye başkanları, milletvekilleri, ülkedeki farklı etnik gruplara ait siyasi partilerin temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz gecesine ait bir video gösterildi.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi yaşananların sadece bir darbe girişimi olmadığını, anayasal düzeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve meşru hükümeti devirmeyi hedefleyen kanlı bir terör eylemi" olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve Türk halkının kararlı duruşuyla sonuçsuz bırakıldığını kaydeden Ulusoy, "2016'dan bu yana izleyen süreçte demokratik kurumlarımız ve kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü kapsamlı mücadele sonucunda FETÖ'nün yurt içindeki hareket alanı ortadan kaldırılmıştır." dedi.

Ulusoy, FETÖ'nün, eğitim, ticaret, insani yardım, medya gibi faaliyetlerin arkasına sığınarak dini ve insani duyguları ve evrensel değerleri de istismar etmek suretiyle farklı coğrafyalarda alan bulmaya çalıştığına dikkati çekti.

Dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının önemli bir bölümünün, Türkiye devletinin yürüttüğü uluslararası işbirliği sayesinde akamete uğratıldığını aktaran Ulusoy, Türkiye'nin FETÖ dahil tüm terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini yurt içinde ve uluslararası planda uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki varlığını halen sürdürdüğünü ve eğitim kurumu kisvesi altında Türk edebiyatının önemli şairlerinden Yahya Kemal'in de ismini istismar ettiğini üzüntüyle gördüklerini dile getiren Ulusoy, "Kuzey Makedonya'daki muhataplarımıza bu konularda gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmaktayız ve işbirliğimizin somut çıktılar vermesini ümit ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bu dost ve kardeş ülkedeki kardeşlerimizi Türk milletinin yanında durduğuna, gereken her desteği vermeye hazır olduklarına bizler tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına, FETÖ'nün gerçek yüzü konusundaki farkındalığı artırmak için büyük görev düştüğüne işaret ederek "Bu terör örgütünün gerçek yüzünü Kuzey Makedonya'da toplumun her kesimine anlatınız. Hain emelleri konusunda tüm dostlarımıza bilgi veriniz." diye konuştu.

Anma töreni kapsamında, AA'nın 15 Temmuz'da yaşananları gösteren fotoğrafları sergilendi.

Öte yandan, akşam namazını müteakip Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi'nde 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Mevlit okutuldu.