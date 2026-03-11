Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi

Üsküp\'te İftar Programı Düzenlendi
11.03.2026 22:27
MATTO tarafından düzenlenen iftar programına birçok önemli isim katıldı. Türkiye-Makedonya ilişkileri vurgulandı.

Makedonya- Türkiye Ticaret Odası (MATTO) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

Bir oteldeki iftar programına Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Hristijan Mickoski, Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Başbakan Yardımcısı ve Topluluklararası İlişkiler Bakanı İvan Stoilkovic, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, Kuzey Makedonyalı bakan ve milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Kuzey Makedonya gücünü müşterek tarihimizden alan çok yakın bağlara sahiptir. Kuzey Makedonya ile karşılıklı işbirliğine dayalı bir stratejik ortaklığımız ve NATO üyeliği bağlamında müttefikliğimiz bulunmaktadır. Bu resmi tanımlamanın da ötesinde Kuzey Makedonya, Türkiye için bir dost ve kardeş ülkedir." diye konuştu.

"Türk toplumu, Kuzey Makedonya'nın kalkınması ve refahı için çaba sarf etmekte"

Ulusoy, İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik füzenin NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrası, Türkiye ile dayanışma mesajı gönderen Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ve tüm hükümete teşekkür etti.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin iki ülke arasındaki "en önemli köprüyü" oluşturduklarını vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Kuzey Makedonya'nın asli unsurlarından ve eşsiz mozaiğinin bir parçası olan Türk toplumu, bu ülkede diğer etnik topluluklarla uyum içinde daima Kuzey Makedonya'nın kalkınması ve refahı için çaba sarf etmekte, bu topraklara zenginlik katmaktadır"."

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Ulusoy, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya yapılan yatırımların yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını belirten Ulusoy, Türk şirketlerinin bankacılık, eğitim, kültür, sağlık, savunma sanayi, sanayi üretimi, yenilenebilir enerji, turizm ve inşaat gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Ulusoy, savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN'ın Üsküp'teki ofisinin yalnızca Kuzey Makedonya ile değil, tüm Balkan ülkeleriyle askeri ve sivil yüksek teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirmeye katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Ulusoy, "İki kardeş ülke arasındaki bağları her geçen gün daha da pekiştiren MATTO'ya düzenledikleri bu iftar yemeği nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski ise iftar programı davetini kabul ettikleri için katılımcılara teşekkür ederek, "Umarım bu iftar akşamı kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve işbirliğimizi güçlendirmemize yardımcı olur. Bu nedenle iyi iletişim kurmanızı, bu akşam güzel vakit geçirmenizi ve birlik içinde olmanızı diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Makedonya, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kültür, İftar, Üsküp, Son Dakika

Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi

SON DAKİKA: Üsküp'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
