Üsküp'te Yetim ve İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Toplu Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Üsküp'te Yetim ve İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Toplu Sünnet Şöleni

Üsküp\'te Yetim ve İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Toplu Sünnet Şöleni

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenlendi. El Hilal Yardım Kuruluşu tarafından organize edilen törene çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

21.08.2024 22:16
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Üsküp merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu organizasyonunda Bahçelievler Belediyesi ile Üsküp'ün Çayır Belediyesi işbirliğinde Üsküp Kalesi önünde 100 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi, Üsküp'ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi ile Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Şehabi, burada yaptığı konuşmada, organizasyon kapsamında ülkenin farklı yerlerinden çocukların sünnet edildiğini söyledi.

Dernek olarak 2 yıllık aranın ardından toplu sünnet şölenine devam ettiklerini aktaran Şehabi, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli deprem nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. 2 yıl önce de salgın nedeniyle El Hilal Yardımlaşma Derneğinin bu geleneksel etkinliğine ara verilmişti. 2004 yılında bu formatla başlattığımız etkinliği, 2024 yılında da 20 yıl sonra gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri İlker Arslan da etkinliğin önemli ve tarihi bir bölgede yapılmasının çok değerli olduğunu belirterek, "Biz de Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği olarak bu şehadete ortak olmak istedik, gözlemci olmak istedik." dedi.

Başkan Bahadır, emeği geçen herkese teşekkür ederek, dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların birleşmesi gerektiğini söyledi.

Filistin ve Gazze'de yaşananlara işaret eden Bahadır, İsrail'in saldırıları nedeniyle insanların artık nefes alacak yer bulamadığını vurguladı.

Nevzadi ise etkinliği yıllarca başarıyla düzenleyenleri kutlayarak, desteklerinin süreceğini kaydetti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Bodur'un çocukların sünnet duasını yaptığı etkinlikte, karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Tören kapsamında ilahi okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküp'te Yetim ve İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Toplu Sünnet Şöleni - Son Dakika

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