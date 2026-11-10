Usta, 15-29 yaşta eğitim ve istihdam dışı oranını yüzde 26,3 diyerek AB ile kıyasladı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye'de gençlerin ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranının 15-29 yaş grubunda yüzde 26,3'e ulaştığını belirterek, "Avrupa Birliği ortalaması yüzde 11. Bu olacak iş değil. Onların iki buçuk katı kadar maalesef bizde de böyle bir oran var" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor. Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, AK Parti iktidarları döneminde gençlere önem verildiğini söyledi. Gençlerin seçme ve seçilme yaşının 18'e indirilmesini bu yaklaşımın göstergelerinden biri olarak değerlendiren Güneş, gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarına da değindi.

Gençlerin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Güneş, yükseköğretim harçlarının kaldırıldığını ve yurt kapasitesinin artırıldığını ifade etti. Güneş, "182 bin olan yatak kapasitemizi bugün aşağı yukarı 1 milyonun üzerine çıkardık" dedi.

Yurtlardaki değişimin yalnızca kapasite artışıyla sınırlı olmadığını, hizmetlerin niteliğinin de yükseldiğini savunan Güneş, öğrencilerin yurtlarda aylık bin 320 ila bin 455 lira arasında ödeme yaptığını belirtti. Güneş, "Bunun karşılığında devletimiz günlük onlara yemek bedeli olarak her gün 300 TL, yani yatırdığı paradan katbekat fazlasını veriyor. Diğer taraftan 32 GB'a kadar Wi-Fi internet desteği veriliyor" diye konuştu.

Yurtlarda yaklaşık 1 milyon 300 bin gencin kaldığını belirten Güneş, bunun yükseköğretim öğrencilerinin yaklaşık üçte birine karşılık geldiğini söyledi. Güneş, "Bu derecede yurt kapasitesi olan dünyada kaç ülke vardır arkadaşlar? Bu anlamda baktığımız zaman Türkiye gerçekten de son 24 yılda çok önemli mesafeler katetmiş" ifadelerini kullandı.

Yurtların yalnızca eğitim döneminde kullanılmadığını da anlatan Güneş, yaz aylarında gençlerin istedikleri yurtta bir hafta süreyle ücretsiz kalabildiğini, aynı hizmetin yaşlılara da sunulduğunu belirtti.

USTA: GENÇLİK MERKEZLERİNDE ATATÜRK'Ü ANLATMAK LAZIM

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyetlerini eleştirerek, gençlik merkezlerinin yalnızca fiziki yapılarından ziyade bu merkezlerde verilen eğitimin ve içeriğin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlığın faaliyetlerini inşaatlarla sınırlı gördüğünü savunan Usta, "Siz her şeyi inşaatlardan ibaret olarak gören bir bakansınız. Eğitimi de inşaatlardan ibaret görüyorsunuz. Sağlığı da inşaatlardan ibaret görüyorsunuz. Yargıyı, hukuku, adaleti Adalet saraylarında arıyorsunuz" dedi.

Gençlik merkezlerinde gençlere Atatürk'ün anlatılması gerektiğini ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Gençlerimize bu gençlik merkezlerinde bir şekilde Atatürk'ü anlatmak lazım. Onun vatan sevgisini anlatmak lazım. Onun cesaretini anlatmak lazım. Onun vizyonunu anlatmak lazım. Onun kalkınma anlayışını anlatmak lazım. Özgürlük anlayışını anlatmak lazım. Sanata bakışını anlatmak lazım. Çok yönlü Atatürk'ü anlatmamız lazım. Onun inanmışlığını, onun maneviyatını anlatmamız lazım. Eğer bunları yaparsak bu gençlik merkezleri pekala bir anlam taşır diye düşünüyorum."

"NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 26,3"

Gençlerin durumunun değerlendirilmesinde dünyada takip edilen en önemli göstergelerden birinin ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı olduğunu belirten Usta, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15-24 yaş grubunda bu oranın yüzde 23,3 olduğunu söyledi.

Yaş aralığı 15-29 olarak ele alındığında oranın yüzde 26,3'e, 15-34 yaş grubunda ise yüzde 27,7'ye yükseldiğini belirten Usta, "Yani eğitimini aldıktan sonra da gençlerin daha fazla bir kısmının istihdam imkanı bulamadığını gösteriyor. Bu gösterge çok önemli bir gösterge. Buna iyi bakmak lazım. Burada Türkiye maalesef çok kötü durumda Sayın Bakan" diye konuştu.

Gençlerin eğitim ve istihdam sorunlarının yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığını ifade eden Usta, bu tablonun Türkiye'nin yönetiminden ve yaşanan diğer sorunlardan kaynaklandığını savundu.

OECD verileri üzerinden uluslararası karşılaştırma yapan Usta, 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 11 olduğunu, Türkiye'de ise yüzde 26,3 seviyesinde bulunduğunu belirterek "Bu olacak iş değil. Onların iki buçuk katı kadar maalesef bizde de böyle bir oran var" dedi.

Eğitim seviyesine göre yapılan değerlendirmelerde de Türkiye'deki tablonun değişmediğini savunan Usta, gelişmiş ülkelerde eğitim düzeyi yükseldikçe ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının düştüğünü, Türkiye'de ise bu oranın her eğitim seviyesinde yüksek olduğunu söyledi. Usta, "Genelde iyi ülkelerde, kalkınmış ülkelerde eğitim düzeyi arttıkça bu oranın düştüğü görülüyor ama bizde daha kötüsü, zaten yüksek olan oran eğitim durumu artsa da değişmiyor. Dolayısıyla bu anlamda da insanların 'Zaten okuyunca ne olacak' anlayışı hakim oluyor. En azından yükseköğretim seviyesinde daha düşük olsa bir miktar kendimizi onunla belki avutabiliriz ama her eğitim seviyesinde çok yüksek bir oran" ifadelerini kullandı.