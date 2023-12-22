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Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Halasını Sokak Ortasında Satırla Keserek Öldürdü - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Halasını Sokak Ortasında Satırla Keserek Öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olan bir genç, halası olan kadının boğazını sokak ortasında satırla keserek öldürdü. Ardından suç aleti ile birlikte kaçan genç, kendi boynunu da satırla keserek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Halasını Sokak Ortasında Satırla Keserek Öldürdü
22.12.2023 - 22:38,  Güncelleme: 22:41
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı Metin A. (21), halası Gurbet Ayaz'ın (43) boğazını sokak ortasında satırla keserek öldürdü. Olay sonrası suç aleti ile birlikte kaçan Metin A., yaşadığı evde kendi boynunu da satırla keserek ağır yaralandı.

Olay, saat 03.10 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7007 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, adının Gurbet Ayaz olduğu öğrenilen bir kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gurbet Ayaz'ın boğazının satırla kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede Gurbet Ayaz'ın 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar' verme gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Gurbet Ayaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gurbet Ayaz'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti Gurbet Ayaz'ın yeğeni Metin A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçan Metin A.'nın, yaşadığı eve gittiği saptandı. Adrese giden ekipler, eve girdiklerinde Metin A.'yı kanlar içerisinde yatarken buldu. Halası Gurbet Ayaz'ı öldürdüğü satırla kendi boynunu da kesen Metin A., sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen ve 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan Metin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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