Uyuşturucu Bağımlısı Oğul, Annesini Öldürdü

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin (27), para istediği annesi Teslime Çetin'i (63) olumsuz yanıt alınca tahta sopayla döverek öldürdü. Gözaltına alınan Çetin'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3825 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin, iddiaya göre, annesi Teslime Çetin'den para istedi. Annesi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz Çetin, annesini tahta sopayla dövdü. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Teslime Çetin, yere yığıldı.

ANNESİNİN BAYILDIĞINI İHBAR ETTİ

Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Annem bayıldı" diyerek yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Teslime Çetin'in hayatını kaybettiği belirledi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin'i gözaltına aldı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Teslime Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Oğuz Çetin'in sorgusunun sürdüğü bildirildi.