Uyuşturucu Baronu İstabul'da Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Baronu İstabul'da Yakalandı

Uyuşturucu Baronu İstabul\'da Yakalandı

Danimarkalı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalanarak sınırdışı edilecek.

12.11.2024 11:40
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarkalı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen, "KUYU-38" operasyonuyla Başakşehir'de yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yaptığı tespit edilirken, Larsen Türkiye'de herhangi bir suça karışmadığı için işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Danimarka'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Danimarka'nın talebiyle hakkında İnterpol kırmızı bülteniyle arama kararı çıkartılan Mike Gerner Larsen'in İstanbul'da olduğu tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarda şüphelinin Başakşehir'de kaldığı belirlendi. Söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Mike Gerner Larsen yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda tabanca, 2 sahte pasaport ele geçirildi. Larsen hakkında yapılan çalışmalarda Türkiye'de herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi. Larsen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen 'KUYU-38' operasyonuyla yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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