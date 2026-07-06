Uyuşturucu Bilançosu: Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Bilançosu: Kaçan Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu Bilançosu: Kaçan Şüpheli Yakalandı
06.07.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da çorba içerken kaçan Hasan Girgin, 25 yıl hapis cezasıyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

ADANA'da çorba içerken devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçan Hasan Girgin (59), ara sokakta yakalandı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Girgin, cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Alidede Mahallesi'nde devriye görevindeyken restoranda çorba içen bir kişi, koşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine bekçiler, şüphelinin peşine düştü. Ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, kimliği tespit edilen Hasan Girgin'in, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Girgin önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Bilançosu: Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
16 ilde organize suç operasyonu: 228 gözaltı 16 ilde organize suç operasyonu: 228 gözaltı

10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme Canbay’ın beklemediği karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
07:08
Füze yığıp Türkiye’yi kuşatıyorlar Plana 5 ülke daha dahil edildi
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatıyorlar! Plana 5 ülke daha dahil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Bilançosu: Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.