Uyuşturucu Küresel Felaket, Mücadele Sürecek - Son Dakika
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Uyuşturucu Küresel Felaket, Mücadele Sürecek

Uyuşturucu Küresel Felaket, Mücadele Sürecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin öncelikli görev olduğunu vurguladı.

02.11.2024 19:30
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu kullanımını 'küresel bir felaket' olarak gördüklerini belirterek, "İçişleri ailesi olarak suç ve suçlularla gece- gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz; uyuşturucu, bu mücadele alanımızın başında geliyor" dedi.

? Ordu'da bir dizi ziyaretlerde bulunan ve bir otelde düzenlenen güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Uyuşturucu kullanımını 'küresel bir felaket' olarak gördüklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak suç ve suçlularla gece gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucu bu mücadele alanlarımızın başına geliyor. Uyuşturucu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu milletin özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak onların uyuşturucu ağına düşmesine engellemek öncelikli görevlerimizdir. Durmadan duraksamadan Yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve Yasaklı Bölge olmasını sağlamaktır. Arz cephesinde torbacısından zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim ediyoruz. Başta geleceğimizin teminatlarımız ve gençlerimiz olmak üzere bağımlılıkla mücadelede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

2024'TE 8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM

Okul etraflarındaki Narkotimlerin sayısını artırdıklarının bilgisini veren Yerlikaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkolog, NarkoTIR, Narkolog ve UYUMA Projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. 2024 yılında 8 milyon 750 bin kişiye bu projeler kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptık" şeklinde konuştu.

'RUHSATSIZ SİLAHLARLA İLGİLİ CEZALAR ÇOK DAHA YUKARIYA ÇIKACAK'

Bakan Yerlikaya, bir konunun daha altını çizmek istediğini belirterek, "Çok yakın zaman içerisinde Gazi Meclisimizde sayın milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesi ile kanunlaşacak bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak. Caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

FETÖ OPERASYONLARI

FETÖ ile ilgili de verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Su uyur ama FETÖ'vari örgütler uyumaz sözünü hatırlatarak, tekrar söylüyoruz. 32 operasyonda 5 tutuklu, 7 adli kontrolün olduğunu, DEAŞ ile ilgili 7 operasyonlarda 2 tutuklu, 2 adli kontrolün olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, otelde düzenlediği basın toplantısının ardından, Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i makamlarında ziyaret etti. Makam ziyaretlerinden sonra Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, basın mensuplarını da çikolata ikram etti. Bakan Yerlikaya'ya Ordu ziyaretlerinde, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman da eşlik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Küresel Felaket, Mücadele Sürecek - Son Dakika

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