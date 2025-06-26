Uyuşturucuya Karşı Farkındalık Yürüyüşü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, Üsküdar'da Valilik desteğiyle 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Kız Kulesi önünden başlayan yürüyüşe, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay gönüllüleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte, "Gücünü uyuşturucudan değil, kendinden al", "Uyuşturucu değil, umut bağımlısı ol", "Sevdiklerin için bağımlı ol" yazılı dövizler taşınırken, "Bağımlı değilsen özgürsün" yazılı pankart açıldı.

Üsküdar sahilinde son bulan yürüyüşün ardından açıklama yapan Vali Yardımcısı Gözen, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilinç düzeyini yükseltmek, bağımlılığın ne olduğunu toplumun bilmesini sağlamak için bu programı organize ettiklerini söyledi.

Gözen, uyuşturucuyla mücadelenin son yıllarda gittikçe arttığını vurgulayarak, "Gelişen ve değişen dünya şartları, artan iletişim imkanları ve dünyanın her yerini görebilme şansına sahip olan insanımız bir şekilde Batı kültürünün de etkisiyle bağımlılık alanlarına ilgi duymaya başladı. Önceleri Anadolu'nun birçok kentinde bağımlılığın, uyuşturucunun ne olduğu bilinmezken, artık okullarımızın alt kademelerine kadar yayılan bir hastalık, bir illet haline geldi. Bunun için çok ciddi şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin etkin şekilde yürütüldüğünü belirten Gözen, son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelenin toplumda dikkat çekici bir noktaya geldiğini ifade etti.

Gözen, "zehir tacirlerine" müsaade edilmeyen bir anlayışla güvenlik kuvvetlerinin mücadelesini yaptığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ve bağımlılığa olan talebi azaltmak için kamu kurum ve kuruluşları toplumdaki farkındalığı artırarak talebin azalmasını sağlamakta. Esas olan bağımlılığa giden yolda annelerin, babaların ve sorumluluk sahibi herkesin üstüne düşen görevi yapması. Artık çocuklar kendi odalarına kapanan, kendi dünyalarında ne yaşadığı bilinmeyen bir hale geldi. Bunun için de Milli Eğitim camiamız, okurlarımız çok ciddi şekilde çalışma yürütmekte, anneleri, babaları bilinçlendirmekte ama bu yeterli değil. Toplum olarak bilinç düzeyimizi, farkındalık seviyemizi artırmamız gerekiyor.

İstanbul Valiliği olarak gençlerimizi, yavrularımızı 39 ilçe kaymakamımızla birlikte sıkı şekilde yürüttüğümüz projelerle bağımlı olabilecekleri alanlardan korumak ve kurtarmak için spordan sağlığa kadar, eğitim çalışmalarının okul dışı alanlarını planlamaya kadar her alanda çalışma yürütmekteyiz. Ailelerimize de sirayet etmiş bu hastalığın, bu kötü alışkanlığın toplumumuzun içinden çıkartılıp atılması lazım. Türkiye gibi hareketli ve herkesin üzerinden bir şekilde değişik amaçlarla geçtiği bir ülkede bizim en korunaklı kalemiz ailemiz olması lazım."

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Küçükoğlu da Vali Davut Gül'ün başkanlığında yürüttükleri "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu"nda hem bağımlıların tedavisiyle hem de bağımlılık yapan maddelerin arzıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kentte 39 bağımlılık dayanışma biriminde bireylere eğitimler verildiğini anlatan Küçükoğlu, "6'sı kamu, 6'sı özel olmak üzere 12 yataklı arındırma merkezimizde mücadelemize devam ediyoruz. 2025'in ilk 5 ayında arındırma merkezlerimize 65 bin erişkin, 4 bin çocuk hasta kabul ettik; onların tedavilerini sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"81 bin insanımıza destek vermişiz"

Yeşilay Genel Başkanı Dinç de kimseyi bağımlılığa terk etmeme noktasındaki kararlılıklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Bir insanın başına gelebilecek en zor şeyin bağımlı olması olduğuna dikkati çeken Dinç, "Bağımlılık insanın kendi içine, kendi düşmanını yerleştirmesidir. Düşmanın onu hem beden hem ruh hem iş hem ilişki olarak yemesi, bitirmesidir. Hiçbir insanımız bu zorluğu yaşamasın, bu sıkıntılarla karşı karşıya gelmesin diye onların yanında olduğumuzu, onların yardımcısı olduğumuzu göstermek için bugün Valiliğimizin organizasyonunda bir araya gelmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden şubelerinde bağımlılıkla mücadele ettiklerini bildiren Dinç, şunları paylaştı:

"Yeşilay olarak insanımızdan 3 şey talep ediyoruz: Bunlardan birincisi, bir kardeşimiz, gencimiz, insanımız bağımlıysa hiç tereddüt etmesin. Türkiye'nin 105 noktasında ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var. Şimdiye kadar 81 bin insanımıza destek vermişiz. 400 binin üzerinde ücretsiz psikoterapi seansı yapmışız. 105 noktada bir kardeşimiz bağımlıysa tereddüt etmeden destek alabilir. Şayet bir kardeşimizin çevresinde, ailesinde, akrabalarında bağımlı varsa o zaman elinden tutsun, arkasına geçsin, onu Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine götürsün. Çünkü bazen bağımlılar o adımı atacak cesareti bulamayabiliyor. Şayet bağımlı değiliz, etrafımızda da hiç bağımlı yok, o zaman başka kimse bağımlı olmasın diye herkesi Yeşilay şubelerimizde, gönüllü birimimizin organize ettiği sivil toplum çalışmalarına destek olmaya, katılmaya, görünürlüğünü artırmaya, herkesin bağımsızlık kültürünü doya doya yaşamasına yardımcı olmaya çağırıyorum."

Öte yandan, meydana uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme amaçlı stantlar da kuruldu.