Uzman Çavuş Hayvancılığa Geçti

28.05.2026 11:09
Mehmet Demir, 100 koyunla başladığı hayvancılıkta sürüsünü 2 yılda 1300'e çıkardı.

AKSARAY'da, uzman çavuşluğu bırakan Mehmet Demir (28), Hasandağı eteklerindeki köyüne dönüp 100 koyunla hayvancılığa başladı. Demir, sürüsünü 2 yılda bin 300 hayvana çıkardı. Mehmet Demir, "Herkes şaşırıyor. 'Senin gibi gençler kafelerde geziyor, sen hayvanın başındasın' diyorlar. Ben 15 yaşında başlamıştım" dedi.

2020 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayıp 2 yıl sonra bırakan Mehmet Demir, Taşpınar beldesine dönüp, yaylada 100 koyunla başladığı üretimi 2 yılda bin 300'e kadar çıkardı. Hasandağı eteklerinde büyük bir sürü sahibi olan Demir, "Yaklaşık bin 300 kuzulu koyunumuz var. Uzman çavuşluğu bırakıp 100 koyunla başladım. Sonra işleri büyütüp büyük bir yatırım yaptık. Koyunlardan yılda bir kuzu alıyoruz. Bizim kazancımız kuzular. Bunun yayında yoğurt, süt ve peynir de yapıyoruz. Şehrimizde koyun yoğurdu meşhur. Kuzuları da kurbanlık olarak satıyoruz" diye konuştu.

'YAĞIŞLAR OTLAKLARI OLUMLU ETKİLEDİ'

Bu yıl hayvanların sütü çok olduğu belirten Demir, "Her yıl hayvanlar 8-10 kilometre giderken açığa yaylım için çıkıyordu. Bu yıl 2 kilometreyi geçmedi. Kışa kadar da bu şekilde devam edecek. Bu yıl hayvanlar uzaklara gitmiyor. Yağışların bolluğu, mera alanlarını olumlu etkiledi. Her yıl ağustos ayında koçlanma olurdu. Bu yıl ot verimi bol olduğu için koçlanmalar erken başladı. Bu yıl 10 ile 11 içerisinde kuzu alacağız. Bizim gibi diğer sürülerde durum aynı" dedi.

'HERKES ŞAŞIRIYOR'

İşlerini büyüttüğünü, etrafındakilerin şaşırdığını belirten Demir şöyle dedi:

"Uzman çavuşluğu bırakıp köyüme 2 yıl önce geldim. Görenler sen bu işi nasıl yapıyorsun diyorlar. Herkes şaşırıyor. 'Senin gibi gençler kafelerde geziyor, sen hayvanın başındasın' diyorlar. Ben 15 yaşında başlamıştım. Günlük 200-250 litre sütümüz oluyor. Bu yıl Sarıbaş süt koyunu getirdik. Onda bir koyundan 1,5 kiloya kadar süt verimi alıyoruz."

Kaynak: DHA

