Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Menemen ilçesinde spor faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 50 yaşındaki Kökcü'nün cenazesi memleketi Malatya'ya getirildi ve burada düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Malatya Valisi, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

11.09.2024 19:01
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İZMİR'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü (50), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Menemen ilçesi 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Köcü, spor faaliyeti sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kökcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mehmet Kökcü'nün cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Malatya'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kökcü'nün kızı İrem ve oğlu Ahmet Eren, babalarının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Mehmet Kökcü şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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