Üzümkent Sitesi Davasında Mağdur Ailelerin "Sanıklar Elini Kolunu Sallayarak Gezmesin, Tutuklansın" Talebi Reddedildi

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 83 kişinin yaşamını yitirdiği Üzümkent Sitesi davasının ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan 9 sanık katılmadı. Binada yakınlarını kaybedenler, "Olayın üzerinden iki yıl geçti. Sanıkların elini kolunu sallayarak gezmemeleri için tutuklanmalarını talep ediyoruz" dedi. Müşteki avukatları, sanık Şükrü İşitmen'in, üç aydır adli kontrol tedbirini ihlal ederek imza atmadığını belirterek, tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Üzümkent Sitesi de yıkıldı. Enkaz altında kalan toplam 83 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi yaralandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, Üzümkent Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen, diğer müteahhitler Mehmet Nuri Tuğsuz, Ahmet İşitmen ve S.S. Üzümkent Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri Abdullah Çetin, Battal Oral, Cuma Ali Türk, Hüseyin Güner, Mahmut Keremoğlu, Memet Subaşı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açtı.

ANKA Haber Ajansı, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Ocak'ta görülen Üzümkent Sitesi'nin ikinci duruşmasının tutanağına ulaştı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz olarak yargılanan 9 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak müştekilere söz verildi. Binada yakınlarını kaybedenler, "Adalet yerini bulsun. Sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını istiyoruz. Olayın üzerinden iki yıl geçti. Sanıkların elini kolunu sallayarak gezmemeleri için tutuklanmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Kırmızı bülten" talep ettiler...

Müşteki avukatlarından Pınar Aygün, sanık Şükrü İşitmen'in üç aydır adli kontrol tedbirini ihlal ederek imza atmadığını belirterek, sanığın tutuklanmasını talep etti. Sanık Şükrü İşitmen'in adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini, sanık İşitmen'in yurt dışında olduğuna dair duyum aldığını öne süren müşteki avukatlarından Şahin Doğan Karaboğaz da "Adli kontrol tedbirinin yeterli olmaması sebebiyle sanık hakkında tutuklama ve uluslararası yakalama işlemlerinin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bir diğer müşteki avukatı da sanık Şükrü İşitmen'in yurt dışına çıktığında yönünde duyum aldıklarını savunarak, sanık hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkartılmasını istedi.

İşitmen'in avukatı: "Fiili imkansızlıklardan dolayı müvekkilim adli kontrolü ihlal etmiştir"

Sanık Mehmet Nuri Tuğsuz'un avukatı önceki savunmalarını tekrar ederek, "Önceki duruşmada ve bu duruşmada binanın müteahhidinin Şükrü İşitmen olduğu beyan edilerek müvekkil hakkında herhangi bir şikayete bulunulmamıştır. Müvekkilim uzunca bir süredir adli kontrol tedbirine uymuştur. Ancak geçirmiş olduğu kalp krizi sebebiyle rahatsızlığı bulunmaktadır. Müvekkilimin kaçma şüphesi bulunmadığından bakıma muhtaç olduğundan adli kontrol tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık Şükrü İşitmen'in avukatı da müvekkilinin müteahhit olmadığını, kooperatif başkanı olduğunu ileri sürdü ve "Müvekkil hakkında diğer dosyada tutuklama kararı verildiğinden, fiili imkansızlıklardan dolayı müvekkilim adli kontrolü ihlal etmiştir" savunmasını yaptı.

Duruşma 29 Mayıs'a bırakıldı

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eksik hususların giderilmesi talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet İşitmen hakkında daha önce çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına, sanık Şükrü İşitmen ve Mehmet Nuri Tuğsuz hakkındaki "yurt dışına çıkmamak ve imza atma" şartı şeklindeki adli kontrol kararının devamına, alınan beyanların ve duruşma zaptının rapor düzenleyen bilirkişi heyetine tevdiine karar verdi. Duruşmaya 29 Mayıs'ta devam edilecek.

Şükrü İşitmen kimdir?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri B blokun tamamı, D blokun ise yarısı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binalarda 80 kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Şükrü İşitmen ve diğer 14 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de görülen duruşmada, müteahhit İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verilmişti. ANKA Haber Ajansı, sanık Şükrü İşitmen'in kayıplara karıştığını gündeme getirmişti. Sanık Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, müteahhit Şükrü İşitmen hakkında istenen kırmızı bülten talebini reddetmişti.